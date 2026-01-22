К концу недели в Краснодаре снова пойдет снег

Синоптики рассказали, что 23 января в Краснодаре ожидается снежная погода

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 января антициклон, влияющий на Кубань с 20 января, сохранит свое воздействие. Ожидается облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха до 2 °С.

Однако 23 января жителей Краснодара снова ждет мокрый снег и местами дожди. Возможно налипание снега на провода и ветки деревьев, гололед. Температура воздуха днем до 2 °С, ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. Такой же прогноз опубликовал краевой гидрометцентр.