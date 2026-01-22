К концу недели в Краснодаре снова пойдет снег

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Синоптики рассказали, что 23 января в Краснодаре ожидается снежная погода

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 января антициклон, влияющий на Кубань с 20 января, сохранит свое воздействие. 

Ожидается облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха до 2 °С.

Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах:

Однако 23 января жителей Краснодара снова ждет мокрый снег и местами дожди. Возможно налипание снега на провода и ветки деревьев, гололед. 

Температура воздуха днем до 2 °С, ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. Такой же прогноз опубликовал краевой гидрометцентр.

Как писали Юга.ру, 20 января жители Кубани, Крыма и Ростовской области наблюдали в небе северное сияние. 

Город Краснодар Погода

Новости

Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Ранее ведомство отрицало это
Министра транспорта Краснодарского края арестовали. Его обвиняют в мошенничестве
К концу недели в Краснодаре снова пойдет снег
В Краснодаре 22 января не работает мобильный интернет. При этом беспилотную опасность отменили
Беспилотники атаковали порт Тамань. Три человека погибли, есть пострадавшие
В ауле Новая Адыгея обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона

Лента новостей

Финансовый коллапс
Сегодня, 10:00
Финансовый коллапс
За что банки заблокировали карты миллионов россиян и как не попасть в черный список ЦБ
В ауле Новая Адыгея обнаружили обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона
Сегодня, 09:33
В ауле Новая Адыгея обнаружили обнаружили фрагменты тела при разборе завалов от удара дрона
В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны
Вчера, 13:27
В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны

Реклама на сайте