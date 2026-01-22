К концу недели в Краснодаре снова пойдет снег
Синоптики рассказали, что 23 января в Краснодаре ожидается снежная погода
Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 22 января антициклон, влияющий на Кубань с 20 января, сохранит свое воздействие.
Ожидается облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха до 2 °С.
Однако 23 января жителей Краснодара снова ждет мокрый снег и местами дожди. Возможно налипание снега на провода и ветки деревьев, гололед.
Температура воздуха днем до 2 °С, ночью столбики термометров опустятся до -3 °С. Такой же прогноз опубликовал краевой гидрометцентр.
Как писали Юга.ру, 20 января жители Кубани, Крыма и Ростовской области наблюдали в небе северное сияние.
