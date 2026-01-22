Беспилотники атаковали порт Тамань. Три человека погибли, есть пострадавшие

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что беспилотники атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. На месте произошел пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.



По данным оперштаба Кубани, в результате происшествия погибли три человека, а восемь получили ранения. Пострадавших госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.