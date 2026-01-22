Беспилотники атаковали порт Тамань. Три человека погибли, есть пострадавшие

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Вечером 21 января БПЛА атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что беспилотники атаковали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. На месте произошел пожар — загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

По данным оперштаба Кубани, в результате происшествия погибли три человека, а восемь получили ранения. Пострадавших госпитализировали с различными травмами средней степени тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

В оперштабе рассказали, что ночью 22 января на территории портового терминала ликвидировали открытое горение одного из резервуаров. Очаг возгорания еще на одном полностью потушили. 

Утром пожар на территории портового терминала полностью ликвидировали.

Как писали Юга.ру, 21 января Краснодарский край атаковали БПЛА. Обломки упали на НПЗ и многоэтажку.

