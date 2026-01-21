СМИ сообщили, что 21 января произойдет ромбовидный парад планет. Будет ли его видно в Краснодаре?

Марс, Венера и Меркурий выстроятся вокруг Солнца на близком расстоянии. Следующий раз подобное явление произойдет только в 2235 году

Парад будет ромбовидным: Меркурий соединится с Солнцем на расстоянии около двух градусов, Марс и Венера образуют горизонтальную ось на расстоянии около трех градусов от звезды. В таком положении планеты будут находиться один день.

Пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила , что 21 января в 18:48 парад планет достигнет кульминации. На протяжении нескольких месяцев планеты выстраивались вокруг Солнца.

Астрономы заявили, что в следующий раз подобное явление ожидается только в июне 2235 года.

Создатель краснодарского клуба астрономии «Вега» сообщил Юга.ру, что невооруженным взглядом жители России не увидят парад планет — космические объекты расположатся слишком близко к Солнцу. Явление можно будет наблюдать только через специализированные телескопы.