В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны

Управление дронами и первая помощь появятся в новом школьном предмете «Основы безопасности и защиты Родины»

21 января РИА «Новости» сообщили, что в российских школах на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) введут практические занятия по сборке и управлению БПЛА. Соответствующее решение закреплено в новых перечнях средств обучения для оснащения кабинетов, утвержденных правительством.

Документы включают почти 90 различных позиций, разделенных на основной и дополнительный перечни. Ядром базового оснащения станут учебные модели автомата Калашникова и пистолета Макарова, макеты магазина АК-74 с учебными патронами, муляжи ручных гранат. Осваивать навыки первой помощи школьники будут с использованием специальных тренажеров, имитаторов ранений, жгутов, шин, перевязочных средств, респираторов и противогазов.

В Краснодаре открылась первая в стране детская школа БПЛА:

Особый акцент сделан на современных технологиях, среди которых ключевое место отводится оборудованию для изучения беспилотников. Школы смогут приобрести образовательные конструкторы для сборки БПЛА различных типов, программно-аппаратные комплексы для обучения пилотированию, готовые учебные дроны с возможностью программирования и управления со смартфона, а также специализированное программное обеспечение.

Помимо этого, в список оборудования вошли электронные и пневматические тиры для отработки начальных стрелковых навыков, элементы полосы препятствий, приборы ночного видения и радиационно-химической разведки, радиостанции, бинокли, спасательное снаряжение, комплект боевой одежды пожарного, традиционные армейские атрибуты — солдатские котелок, фляжка и саперная лопатка.

Как писали Юга.ру, Министерство образования к 2027-2028 годам сократит 45 тыс. платных мест по направлениям «Экономика», «Юриспруденция», «Реклама» и другим.

