В России школьников будут учить собирать и пилотировать дроны

Управление дронами и первая помощь появятся в новом школьном предмете «Основы безопасности и защиты Родины»

21 января РИА «Новости» сообщили, что в российских школах на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР) введут практические занятия по сборке и управлению БПЛА. Соответствующее решение закреплено в новых перечнях средств обучения для оснащения кабинетов, утвержденных правительством.

Документы включают почти 90 различных позиций, разделенных на основной и дополнительный перечни. Ядром базового оснащения станут учебные модели автомата Калашникова и пистолета Макарова, макеты магазина АК-74 с учебными патронами, муляжи ручных гранат. Осваивать навыки первой помощи школьники будут с использованием специальных тренажеров, имитаторов ранений, жгутов, шин, перевязочных средств, респираторов и противогазов.