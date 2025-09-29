В Краснодаре открылась первая в стране детская школа БПЛА. Наставниками в ней будут участники СВО

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

В Краснодаре открылась школа, где детей будут обучать пилотированию и сборке беспилотников

26 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе открылась первая в стране детская школа БПЛА «Добро и Небо». Ее создали на базе фонда «Добро и Дело», а в числе преподавателей — инструкторы и участники СВО.

В учреждении дети будут собирать дроны, отрабатывать навыки пилотирования на симуляторах и настоящих летательных аппаратах, а также печатать изделия на 3D-принтере. Обучение в школе бесплатное. 

По словам Наумова, первыми воспитанниками станут школьники Западного округа. Они пройдут тестирование на развитие мелкой моторики и склонность к изучению технических наук. 

Мэр также подчеркнул, что «направление подготовки крайне востребованное».

«Главное в жизни — служить Отчизне!»:

27 сентября директор фонда «Добро и Дело» Анна Потынга сообщила изданию «Подъем», что «навыки управления дронами пригодятся в гражданской жизни, но в случае необходимости их ученики будут готовы и Родину защитить»

По ее словам, обучение в школе начнется через месяц, оно будет длиться 8-9 месяцев и ориентировано на учеников 7-11-х классов. Потынга отметила, что такое образование будет «правильным» и «интересным» для детей. 

«У нас несколько разных видов дронов: от самых малюток до побольше, плюс у нас и выставочный комплекс неплохой, можно изучать на трофейной «Бабе-яге», нам ребята передают с фронта, у нас трофеи в школе, и трофеи будут изучать», — прокомментировала она. 

Как писали Юга.ру, 5 сентября власти Краснодарского края запретили публиковать фото последствий атак БПЛА и работу ПВО.

Дети Евгений Наумов Краснодар Образование СВО Школа


