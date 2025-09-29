В Краснодаре открылась первая в стране детская школа БПЛА. Наставниками в ней будут участники СВО

В Краснодаре открылась школа, где детей будут обучать пилотированию и сборке беспилотников

26 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в городе открылась первая в стране детская школа БПЛА «Добро и Небо». Ее создали на базе фонда «Добро и Дело», а в числе преподавателей — инструкторы и участники СВО.

В учреждении дети будут собирать дроны, отрабатывать навыки пилотирования на симуляторах и настоящих летательных аппаратах, а также печатать изделия на 3D-принтере. Обучение в школе бесплатное.

По словам Наумова, первыми воспитанниками станут школьники Западного округа. Они пройдут тестирование на развитие мелкой моторики и склонность к изучению технических наук.

Мэр также подчеркнул, что «направление подготовки крайне востребованное».