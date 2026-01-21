В России продлили прием заявок на бесплатный бизнес-курс для женщин с детьми

Минэкономразвития и Авито продлили регистрацию на программу «ПредприниМама» до 20 февраля. Бесплатный онлайн-курс помогает женщинам с детьми создать свой бизнес — даже если у них еще нет конкретной идеи

Минэкономразвития России и Авито продлили прием заявок на программу «ПредприниМама» до 20 февраля. Такой шаг стал ответом на высокий спрос: сейчас в проекте участвуют уже 3244 мамы со всей страны. Больше всего заявок поступило из Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Нижегородской областей, Краснодарского и Красноярского краев, Самарской и Иркутской областей, Алтайского края.

Чаще всего курсы по основам предпринимательства интересуют женщин, которые совмещают материнство с активной жизненной позицией. Особенно ярко этот запрос проявляется у мам дошкольников. Также высокую активность проявляют родители детей младшего школьного возраста и женщины в отпуске по уходу за ребенком. Это отражает тенденцию к эффективному использованию периода семейной заботы для профессионального развития.

Помимо мам одного-двух детей, в программе активно участвуют и многодетные матери. Среди слушательниц — 639 женщин с тремя детьми, 192 — с четырьмя, 44 — с пятью, а также мамы шестерых, семерых и восьмерых детей.

Онлайн-трек «ПредприниМама» впервые запустили в 2024 году для тех, кто не может участвовать очно. Такой формат расширил географию проекта и сделал поддержку доступной мамам в декрете, с маленькими детьми или из отдаленных населенных пунктов.

В отличие от базовой программы, в онлайн-треке можно участвовать даже без готовой бизнес-идеи. Курс помогает определиться с направлением, проверить идею на жизнеспособность, построить бизнес-модель и подготовиться к развитию — в том числе к участию в основной программе «Мама-предприниматель».

Регистрация на курс открыта до 20 февраля. Программа построена как последовательный путь от идеи к первым продажам и масштабированию. Участницы начинают с модуля о материнстве как источнике предпринимательской силы, затем переходят к поиску и оценке бизнес-идеи, учатся выбирать нишу и проверять гипотезы. Дальше программа помогает выстроить бизнес-модель, определить целевую аудиторию и сформировать цифровой портрет.