Мошенники начали обманывать россиян, предлагая установить «новую версию» WhatsApp*

Злоумышленники распространяют информацию о «новой версии» мессенджера WhatsApp*, которая якобы работает без ограничений

21 января член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил ТАСС, что мошенники начали распространять в интернете предложения об установке «новой версии» WhatsApp*.

Злоумышленники заверяют, что обновленный мессенджер работает без замедлений и ограничений, а далее под предлогом улучшения качества связи убеждают пользователей перейти по ссылке и скачать приложение.

По словам Немкина, такое мошенничество — пример классической социальной инженерии, рассчитанный на беспокойство и желание пользователей сохранить привычные каналы связи.