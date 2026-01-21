Мошенники начали обманывать россиян, предлагая установить «новую версию» WhatsApp*
Злоумышленники распространяют информацию о «новой версии» мессенджера WhatsApp*, которая якобы работает без ограничений
21 января член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил ТАСС, что мошенники начали распространять в интернете предложения об установке «новой версии» WhatsApp*.
Злоумышленники заверяют, что обновленный мессенджер работает без замедлений и ограничений, а далее под предлогом улучшения качества связи убеждают пользователей перейти по ссылке и скачать приложение.
По словам Немкина, такое мошенничество — пример классической социальной инженерии, рассчитанный на беспокойство и желание пользователей сохранить привычные каналы связи.
Чиновник напомнил россиянам, что любые ссылки с обещаниями «лучших версий» приложений почти всегда несут в себе вирус или ведут к установке программ-шпионов — они могут получить доступ к перепискам, перехватить СМС, банковские уведомления или одноразовые коды.
Немкин добавил, что официальные обновления мессенджеров распространяются только через магазины приложений и россиянам не стоит переходить по сомнительным ссылкам.
Как писали Юга.ру, в декабре в России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой мессенджера.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.