В аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов. Некоторые из них — почти на сутки

21 января в аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются 27 рейсов. Это связано с вводимыми ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.

По данным онлайн-табло на 11:00, из Сочи на вылет задерживаются рейсы в Москву, Казань, Сургут. Время ожидания — от 15 минут до 10 часов.