В аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов. Некоторые из них — почти на сутки

В аэропортах Краснодарского края продолжают задерживать авиарейсы из-за воздушной опасности

21 января в аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются 27 рейсов. Это связано с вводимыми ограничениями на прием и выпуск воздушных судов. 

По данным онлайн-табло на 11:00, из Сочи на вылет задерживаются рейсы в Москву, Казань, Сургут. Время ожидания — от 15 минут до 10 часов.

На прилет задерживаются рейсы из Минеральных Вод, Екатеринбурга, Тбилиси, Москвы, Сургута, Новосибирска, Казани. Время ожидания — от 20 минут до 11 часов.

Из Краснодара на вылет задерживаются рейсы в Стамбул, Казань, Москву, Ташкент, Екатеринбург, Тюмень. Время ожидания — от 20 минут до 22 часов.

На прилет задерживаются рейсы из Дубая, Новосибирска, Тюмени, Москвы, Казани. Время ожидания — от 20 минут до 7 часов.

