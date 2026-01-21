В аэропортах Краснодара и Сочи на вылет и прилет задерживаются 27 рейсов. Некоторые из них — почти на сутки
В аэропортах Краснодарского края продолжают задерживать авиарейсы из-за воздушной опасности
21 января в аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются 27 рейсов. Это связано с вводимыми ограничениями на прием и выпуск воздушных судов.
По данным онлайн-табло на 11:00, из Сочи на вылет задерживаются рейсы в Москву, Казань, Сургут. Время ожидания — от 15 минут до 10 часов.
На прилет задерживаются рейсы из Минеральных Вод, Екатеринбурга, Тбилиси, Москвы, Сургута, Новосибирска, Казани. Время ожидания — от 20 минут до 11 часов.
Из Краснодара на вылет задерживаются рейсы в Стамбул, Казань, Москву, Ташкент, Екатеринбург, Тюмень. Время ожидания — от 20 минут до 22 часов.
На прилет задерживаются рейсы из Дубая, Новосибирска, Тюмени, Москвы, Казани. Время ожидания — от 20 минут до 7 часов.
