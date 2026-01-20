Из Ростова и Краснодара отправится туристический поезд в Домбай. Сколько стоят билеты?
В феврале из Краснодара и Ростова-на-Дону отправится поезд «Выходные в Домбае»
Пресс-служба РЖД сообщила, что 20 февраля туристический поезд «Выходные в Домбае» отправится из Ростова-на-Дону через Краснодар в Карачаево-Черкесию.
Отправление со станции «Ростов-Главный» запланировано на 18:59. С вокзала «Краснодар-1» поезд отправится в 00:12 21 февраля. В Черкесск состав приедет в 9:05.
В двухдневную программу входят экскурсии на горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз». Также пассажиры увидят горное озеро Кара-Кель, Тебердинский заповедник, историческое «Нижне-Архызское Аланское городище». Помимо этого туристы посетят этнографический музей и попробуют блюда национальной кухни.
РЖД отметили, что поезд курсирует в формате «отель на колесах» — в его составе современные вагоны купе, а также есть вагон-ресторан и вагон-душ.
Билеты на турпоезд уже в продаже. Стоимость поездки в купейном вагоне из Ростова-на-Дону — от 12 033 рублей, из Краснодара — от 7332 рублей.
Билеты на двухдневный тур с гидом, трансфером и питанием приобретаются отдельно. Доступны разные программы:
- «Домбай + Архыз» с ночевкой в поезде — 18 805 рублей взрослый и 17 860 рублей детский;
- «Домбай + Архыз» с ночевкой в отеле — 22 340 рублей и 21 180 рублей соответственно;
- «Домбай + свободный день» — 10 510 рублей и 9945 рублей соответственно;
- «Свободный день + Архыз» — 8300 рублей и 7830 рублей соответственно.
Туры также можно приобрести в поезде, но стоимость будет выше.
Обратно поезд из Черкесска отправится 22 февраля в 19:30. В Краснодар состав прибудет в 02:35 23 февраля, в Ростов-на-Дону — 8:33.
Как писали Юга.ру, в конце декабря на курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии стартовал горнолыжный сезон.