Из Ростова и Краснодара отправится туристический поезд в Домбай. Сколько стоят билеты?

В феврале из Краснодара и Ростова-на-Дону отправится поезд «Выходные в Домбае»

В двухдневную программу входят экскурсии на горнолыжные курорты «Домбай» и «Архыз». Также пассажиры увидят горное озеро Кара-Кель, Тебердинский заповедник, историческое «Нижне-Архызское Аланское городище». Помимо этого туристы посетят этнографический музей и попробуют блюда национальной кухни.

Отправление со станции «Ростов-Главный» запланировано на 18:59. С вокзала «Краснодар-1» поезд отправится в 00:12 21 февраля. В Черкесск состав приедет в 9:05.

Пресс-служба РЖД сообщила, что 20 февраля туристический поезд «Выходные в Домбае» отправится из Ростова-на-Дону через Краснодар в Карачаево-Черкесию.

РЖД отметили, что поезд курсирует в формате «отель на колесах» — в его составе современные вагоны купе, а также есть вагон-ресторан и вагон-душ.

Билеты на турпоезд уже в продаже. Стоимость поездки в купейном вагоне из Ростова-на-Дону — от 12 033 рублей, из Краснодара — от 7332 рублей.

Билеты на двухдневный тур с гидом, трансфером и питанием приобретаются отдельно. Доступны разные программы:

«Домбай + Архыз» с ночевкой в поезде — 18 805 рублей взрослый и 17 860 рублей детский;

«Домбай + Архыз» с ночевкой в отеле — 22 340 рублей и 21 180 рублей соответственно;

«Домбай + свободный день» — 10 510 рублей и 9945 рублей соответственно;

«Свободный день + Архыз» — 8300 рублей и 7830 рублей соответственно.

Туры также можно приобрести в поезде, но стоимость будет выше.

Обратно поезд из Черкесска отправится 22 февраля в 19:30. В Краснодар состав прибудет в 02:35 23 февраля, в Ростов-на-Дону — 8:33.