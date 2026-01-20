Орнитологи назвали причину массовой гибели голубей в Краснодарском крае. Мнение ученых расходится с версией Минприроды

Краснодарский край

По мнению орнитологов, вяхири массово гибнут не от гельминтов, на которых ссылались региональные чиновники

Предыстория. В середине января Русское орнитологическое общество сообщило о массовой гибели голубей вяхирей в Краснодарском крае, которая началась в ноябре 2025 года. Минприроды заявило, что птицы на территории Туапсинского округа умерли от гельминтоза — паразитарной болезни, вызываемой различными видами гельминтов (глистов).

20 января телеграм-канал «Наше заповедное дело» сообщил, что Русское орнитологическое общество обратилось в охотдепартамент Минприроды в связи с гибелью голубей. Орнитологи считают, что причина смерти птиц вызвана не гельминтозом. 

13 и 14 января специалисты Русского орнитологического общества  провели исследование трупов вяхирей, найденных в окрестностях села Лермонтово Туапсинского округа. Для изучения они собрали 20 мертвых голубей, 11 из которых были вскрыты в полевых условиях. 

Сбор вяхирей проходил после снегопада — все птицы находились в охлажденном состоянии, признаки заморозки у них отсутствовали. Орнитологи отметили, что большинство птиц были упитанными. 

При вскрытии выяснилось, что у всех голубей наблюдалось кровоизлияние в головном мозге — причиной смерти вяхирей специалисты назвали инсульт и гемоперитонеум (кровоизлияние) в брюшной полости. 

Под Краснодаром браконьеры стреляли в лебедей:

Орнитологи предположили, что основной причиной гибели стало отравление. Специалисты потребовали у Минприроды исследовать трупы птиц на присутствие зооцидов — родентицидов и инсектицидов и принять необходимые меры. 

«Счет погибших птиц уже идет на десятки тысяч особей. В Краснодарском крае падеж диких животных становится уже привычным явлением, переходящим в разряд «нормальности», — заявили специалисты Русского орнитологического общества. 

По словам биолога-охотоведа Сергея Матвейчука, гибель птиц и раньше была систематической, но к увеличению масштаба падежа привели изменения технологии применения отравляющего средства. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов.

Животные Краснодар Министерство природных ресурсов и экологии РФ птицы Туапсинский район Экология

