Неуловимый Энди. В Краснодаре пройдет арт-встреча, посвященная Уорхолу

Член Союза журналистов России и экскурсовод расскажет о творчестве известного художника (18+)

Культурное-пространство «СТЕНАрт» анонсировало на 25 января встречу «Неуловимый Энди». Ее проведет преподаватель высшей школы, член Союза журналистов РФ, экскурсовод Татьяна Чанова.

Настоящее имя Уорхола — Андрей Варгола. Он имеет русинское происхождение. Известен как художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер. Уорхол — заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.

Создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Среди наиболее известных работ Уорхола — «Банки с супом Кэмпбелл» и «Диптих Мэрилин».

Мероприятие состоится 25 января в 15:00. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. Арт-встреча предусматривает дресс-код — черно-белую полоску.