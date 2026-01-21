Неуловимый Энди. В Краснодаре пройдет арт-встреча, посвященная Уорхолу

  © Скриншот видео с Rutube-канала «МИНАЕВ LIVE»
    © Скриншот видео с Rutube-канала «МИНАЕВ LIVE»

Член Союза журналистов России и экскурсовод расскажет о творчестве известного художника (18+)

Культурное-пространство «СТЕНАрт» анонсировало на 25 января встречу «Неуловимый Энди». Ее проведет преподаватель высшей школы, член Союза журналистов РФ, экскурсовод Татьяна Чанова.

Мероприятие посвящено жизни и творчеству известного американского художника Уорхола.

Настоящее имя Уорхола — Андрей Варгола. Он имеет русинское происхождение. Известен как художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер. Уорхол — заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.

Создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Среди наиболее известных работ Уорхола — «Банки с супом Кэмпбелл» и «Диптих Мэрилин».

Мероприятие состоится 25 января в 15:00. Стоимость участия 1500 рублей. Подробности уточняйте у организаторов. Арт-встреча предусматривает дресс-код — черно-белую полоску.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка художника Стаса Серова. Представлены новые работы на тему доброты и детских воспоминаний.

