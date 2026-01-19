В Краснодаре открылась выставка художника Стаса Серова. Представлены новые работы на тему доброты и детских воспоминаний

Выставка будет работать до 4 февраля в «Арт-веранде» на улице Фрунзе, 104. Вход бесплатный по предварительной записи по телефону 8 (918) 48-19-367 .

Напомним, последние восемь лет Стас Серов провел в колонии строго режима под Краснодаром. В августе 2017 года его осудили за сбыт наркотиков в крупном размере. В мае 2025 года состоялась первая выставка после выхода Серова на свободу.

Станислав Серов родился в 1961 году в Краснодаре. В 1987 году окончил художественно-графический факультет Краснодарского государственного университета. Член Союза художников России. Первая выставка Стаса Серова состоялась в 1988 году. С тех пор работы художника экспонируются на многих выставочных площадках России и зарубежья. Произведения Серова находятся в музеях и частных собраниях России, Англии, Франции, Германии, США и Японии. Жанр его работ можно определить как пересечение наивного искусства, поп-арта и концептуализма. Сам Серов называет его синтезом живописи и старинной фотографии.