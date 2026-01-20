Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах. Что происходит в Новороссийске во время непогоды?

Жители Новороссийска пожаловались на обледеневшие дороги. Власти заявляют, что обработали улицы

С 19 по 20 января жители Новороссийска жалуются в соцсетях на нечищеные и обледеневшие дороги. Сообщения поступают со многих улиц города. 

«Прошу принять меры касательно очистки и посыпать песком тротуары по улице Кутузовская в обе стороны до пересечения с улицей Видова. Там сплошной лед. Никто не чистил и не сыпал с первого дня как выпал снег. Сколько надо травм получить людям, спускаясь с горы на работу и общественный транспорт? Что за безразличие и халатность? В нашем городе нет возможности песок или реагенты приобрести и раз в десятилетие быть готовыми к таким проблемам?» — написала одна из возмущенных жительниц. 

В Новороссийске из-за непогоды стали реже вывозить мусор:

19 января телеграм-канал «МЦУ Новороссийск» опубликовал адреса, где разместили песко-соляную смесь, чтобы горожане самостоятельно обработали улицы. Также власти заявили, что очищают дороги и посыпают грунтом тротуары Новороссийска. Однако жители не обнаружили обещанный песок, а до указанных точек «ползли на карачках».

Также горожане рассказали в соцсетях, что из-за непогоды и нечищеных дорог их машины вмерзли в лед.

По словам жителей, перемещаться безопасно по улицам Новороссийска сейчас можно только с помощью ледоступов.

Отметим, что синоптики заранее предупреждали об обледенении и сильном ветре на участке от Анапы до Геленджика 19 и 20 января. То есть у муниципалитетов было время для подготовки к непогоде.

Напомним, что 17 декабря администрация Новороссийска попросила жителей не выходить на улицу без острой необходимости.

Ранее Юга.ру писали, когда в Краснодарском крае потеплеет.

