Российские авиакомпании вернут в небо старые самолеты. Парк пополнят Ту-204, Ил-96 и Boeing 747

В России расконсервируют списанные самолеты. Возраст некоторых лайнеров доходит до 30 лет

19 января «Известия» сообщили, что российские авиакомпании в ближайшие годы будут активно возвращать в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты различных типов. Мера призвана поддержать и увеличить перевозки на фоне прогнозируемого роста спроса.

В госкорпорации «Ростех» заявили, что в стране реализуют масштабную программу по восстановлению 12 пассажирских и грузовых лайнеров для нужд гражданской авиации. Ее продлили до 2027 года.

Речь идет о девяти самолетах Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96, возраст которых, по оценкам экспертов, может достигать 30 лет. Работы начались в 2022 году, и на сегодняшний день 10 из 12 воздушных судов уже вернулись в строй и эксплуатируются. Еще два восстановленных Ту-204 планирует передать в 2026-2027 годах.

Параллельно с отечественными самолетами расконсервации подвергаются и иностранные широкофюзеляжные лайнеры. В частности, в 2026–2027 годах может практически удвоиться количество летающих на регулярных рейсах двухпалубных Boeing 747.

По информации двух источников «Известий», знакомых с ситуацией, авиакомпания «Россия» планирует добавить к двум уже используемым Boeing 747 еще два таких же самолета, которые достались ей после банкротства «Трансаэро» и долгое время находились на хранении.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2025 года самолеты из Краснодара начали летать в Таиланд и Вьетнам.

Авиация Безопасность Транспорт

