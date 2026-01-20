Погода в Краснодаре и крае: когда ждать потепления?

Синоптики рассказали, когда в Краснодарский край придет потепление

20 января пресс-служба центра погоды «Фобос» сообщила, что в начале рабочей недели на юге России сохранится холодная погода. Однако во второй половине недели, 22 и 23 января, на Кубань начнут поступать прогревшиеся воздушные массы. 

По данным синоптиков, в связи с этим в Краснодаре столбики термометров поднимутся до +2-3 °С.

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 20 января на погоду в Краснодарском крае будет влиять антициклон. В регионе осадков не ожидается. При этом дневные температуры окажутся более чем на 10 °С ниже климатической нормы.

Температура воздуха — до -8 °С. Ветер слабый. В среду, 21 января, без осадков. Ночью мороз окрепнет до -15 °С, днем будет от -3 °С до -1 °С.

Как писали Юга.ру, из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов.

