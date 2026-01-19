В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Благовещенская More_Blaga»
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Благовещенская More_Blaga»

Жители Анапы наблюдали природное явление из-за разницы температур воздуха и морской воды — над Черным морем поднялся туман и пар

18 января телеграм-канал «Благовещенская More_Blaga» опубликовал видео с берега Анапы, в котором Черное море «закипело» — над водой поднялся густой туман и пар. 

«Море парит, в закатном свете это выглядит особенно красиво. Ветер ледяной, продувает все слои одежды», — отметили в телеграм-канале. 

Авторы написали, что даже песок покрылся льдом. 

Переменная облачность, без осадков и до -9 °С:

Морской туман возник из-за разницы температур воздуха и морской воды. По данным «Яндекс Погоды», 18 января в Анапе было -7°C, а температура воды составляла 8°C. 

Холодный воздух охлаждал верхний слой моря, поэтому вода быстро испарялась и превращалась в туман и пар, которые расстилались над акваторией.  

Как писали Юга.ру, 15 января в Дендрарии Сочи из-за ветра и снега рухнуло 50 деревьев. Пострадала и редкая сосна.

Анапа Погода Черное море

Новости

В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар
«Это насмешка или эксперимент по выживанию?» В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз
Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России
В Сочи квартира с кухней на балконе возглавила рейтинг странных планировок жилья
Мусорный коллапс. Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры
В России с начала года заблокировали около трех миллионов банковских карт

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Сегодня, 08:30
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
16 января, 18:01
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Реклама на сайте