В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар
Жители Анапы наблюдали природное явление из-за разницы температур воздуха и морской воды — над Черным морем поднялся туман и пар
18 января телеграм-канал «Благовещенская More_Blaga» опубликовал видео с берега Анапы, в котором Черное море «закипело» — над водой поднялся густой туман и пар.
«Море парит, в закатном свете это выглядит особенно красиво. Ветер ледяной, продувает все слои одежды», — отметили в телеграм-канале.
Авторы написали, что даже песок покрылся льдом.
Морской туман возник из-за разницы температур воздуха и морской воды. По данным «Яндекс Погоды», 18 января в Анапе было -7°C, а температура воды составляла 8°C.
Холодный воздух охлаждал верхний слой моря, поэтому вода быстро испарялась и превращалась в туман и пар, которые расстилались над акваторией.
