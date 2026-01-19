В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар

Жители Анапы наблюдали природное явление из-за разницы температур воздуха и морской воды — над Черным морем поднялся туман и пар

18 января телеграм-канал «Благовещенская More_Blaga» опубликовал видео с берега Анапы, в котором Черное море «закипело» — над водой поднялся густой туман и пар. «Море парит, в закатном свете это выглядит особенно красиво. Ветер ледяной, продувает все слои одежды», — отметили в телеграм-канале. Авторы написали, что даже песок покрылся льдом.

Морской туман возник из-за разницы температур воздуха и морской воды. По данным «Яндекс Погоды», 18 января в Анапе было -7°C, а температура воды составляла 8°C. Холодный воздух охлаждал верхний слой моря, поэтому вода быстро испарялась и превращалась в туман и пар, которые расстилались над акваторией.