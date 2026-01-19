«Это насмешка или эксперимент по выживанию?» В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз
Краснодарцы массово жалуются на перебои с отоплением. Власти никак не комментируют ситуацию
19 января жители Краснодара сообщили в соцсетях о перебоях с отоплением. Жалобы поступают из разных районов города — Центрального, Юбилейного, Фестивального, Музыкального, Гидростроителей. При этом власти никак не комментируют происходящее.
Отметим, что, согласно данным «Яндекс Погоды», в ночь с 19 по 20 января в Краснодаре прогнозируют мороз до -10 °C.
Что пишут жители?
- «Лузана, 14. Из четырех батарей теплая только одна. Включаются и отключаются сами. Чиновники приходят, составляют акты и уходят. Но теплее от этого не становится».
- «Отопление в ЖК «Московский» — это насмешка или эксперимент по выживанию? Мне надоело мерзнуть в собственной квартире, за которую я исправно плачу немалые деньги».
- «Артюшкова 5, 1-3 подъезды, жильцы жалуются на низкую температуру, диспетчерская заявки принимает с боем, а иногда и не принимает».
- «Были сейчас в пункте выдачи по адресу: Рождественская Набережная, 3. Батареи еле живые, греются сплитами».
- «Яна Полуяна, 43, 39, Казбекская, 14,12, Архитектора Петина, 18/1 — в квартирах уменьшается температура. Краснодартеплосети утверждают, что проблем нет, но батареи остыли».
- «Вторые сутки дом по улице Гидростроителей, 13 находится без отопления, показания манометров показывают отсутствие давления в системе. Воздух в системе спущен. Обращались куда только можно, в ГУК Краснодар диспетчер бросает трубку. Температура в квартирах 10-15 °С в зависимости от этажа. АТЭК не решает вопрос с подачей тепла».
- «Фестивальный микрорайон. В квартирах холодно, 19 °С. Нет никакой информации от теплосетей. Когда восстановят тепло? Батареи еле теплые».
