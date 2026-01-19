«Это насмешка или эксперимент по выживанию?» В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз

19 января жители Краснодара сообщили в соцсетях о перебоях с отоплением. Жалобы поступают из разных районов города — Центрального, Юбилейного, Фестивального, Музыкального, Гидростроителей. При этом власти никак не комментируют происходящее.



Отметим, что, согласно данным «Яндекс Погоды», в ночь с 19 по 20 января в Краснодаре прогнозируют мороз до -10 °C.