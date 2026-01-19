В Сочи квартира с кухней на балконе возглавила рейтинг странных планировок жилья

В России составили рейтинг квартир с самыми странными планировками. Первое место заняла студия в Сочи площадью 13,3 кв. метров

Возглавила список квартира в Сочи. Особенность студии общей площадью 13,3 кв. метров — мини-кухня на лоджии размером 2,1 кв. м. На этом крошечном пространстве уместились небольшой стол, шкаф, электроплитка и электрочайник. Для максимальной экономии места кухонная утварь и даже полотенца подвешены прямо к оконной раме.

19 января ТАСС составило рейтинг самых нестандартных вариантов жилья, выставленных на продажу на российском рынке. В тройку лидеров вошли объекты с необычными планировками.

380 тысяч рублей за четыре «квадрата»:

Несмотря на скромные габариты, расположение объекта оценивается как выгодное. Рядом находятся рынок, магазины, остановка общественного транспорта и набережная реки со сквером. Стоимость такой студии составляет 2,9 млн рублей.

Второе место рейтинга занимает студия в Москве. Объект площадью 19 кв. метров, расположенный в пешей доступности от станции метро «Бунинская аллея», имеет форму трапеции. Окна выходят в тихий двор. Ее цена составляет 4,3 млн рублей.

Третье место поделили две квартиры из Санкт-Петербурга. Первая, площадью 70,3 кв. метров на Московском проспекте, продается за 12,5 млн рублей и имеет гостиную без единого окна. В квартире есть кухня 10,5 кв. метров, раздельный санузел, место под гардеробную, а высота потолков в 2,84 метра позволяет даже установить камин.

Вторая петербургская квартира, расположенная в Василеостровском районе, продается за 12,3 млн рублей. Ее ключевая странность заключается в планировке — ванная расположена на кухне.