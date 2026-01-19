Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России

В топ регионов по минимальной преступности в 2025 году вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Краснодарский край на 30-м месте

19 января агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по преступности в 2025 году. Список составлен на основании данных МВД и Росстата.

Так, Краснодарский край занял 30-е место рейтинга из 85. По данным за 2025 год, количество преступлений на 10 тыс. человек составило 106,6 — это на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Особо тяжких преступлений 34,9, что на 7,5% меньше.

Ростовская область расположилась на 31-м месте списка — 107 преступлений на 10 тыс. человек, что на 14,9% меньше, чем в 2024 году.

Лидером рейтинга стала Чечня — в 2025 году там зарегистрировали 16 преступлений на 10 тыс. человек при общероссийском среднем уровне в 121 преступление. На втором месте Ингушетия (37,4 преступлений), на третьем — Дагестан (41,6 преступление).