Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России

Дагестан, Ингушетия, Краснодарский край, Ростовская область, Чечня, Вся Россия

Распечатать

  • Грозный — столица Чеченской Республики © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Грозный — столица Чеченской Республики © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В топ регионов по минимальной преступности в 2025 году вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан. Краснодарский край на 30-м месте

19 января агентство «РИА Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по преступности в 2025 году. Список составлен на основании данных МВД и Росстата. 

Так, Краснодарский край занял 30-е место рейтинга из 85. По данным за 2025 год, количество преступлений на 10 тыс. человек составило 106,6 — это на 15,6% меньше, чем в 2024 году. Особо тяжких преступлений 34,9, что на 7,5% меньше.

Ростовская область расположилась на 31-м месте списка — 107 преступлений на 10 тыс. человек, что на 14,9% меньше, чем в 2024 году. 

Лидером рейтинга стала Чечня — в 2025 году там зарегистрировали 16 преступлений на 10 тыс. человек при общероссийском среднем уровне в 121 преступление. На втором месте Ингушетия (37,4 преступлений), на третьем — Дагестан (41,6 преступление). 

Читайте также:

Далее идет Кабардино-Балкария с показателем в 69,2 преступления на 10 тыс. человек и Адыгея с показателем 75,1. 

Самыми преступными регионами названы Карелия (183 преступления), Забайкальский край (181) и Алтай (177). 

Как писали Юга.ру, в августе в Краснодарском крае в СИЗО закончились свободные места. Правительство поручило создать новые.

Безопасность Дагестан Краснодар Преступления Рейтинги Росстат Ростовская область Статистика Чечня

Новости

В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар
«Это насмешка или эксперимент по выживанию?» В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз
Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России
В Сочи квартира с кухней на балконе возглавила рейтинг странных планировок жилья
Мусорный коллапс. Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры
В России с начала года заблокировали около трех миллионов банковских карт

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Сегодня, 08:30
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
16 января, 18:01
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Реклама на сайте