Мусорный коллапс. Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры

В Новороссийске из-за непогоды стали реже вывозить мусор. Власти признали проблему

18 января жители Новороссийска рассказали в соцсетях, что в городе стали реже вывозить мусор и поделились кадрами переполненных контейнеров. Жалобы поступают с улиц Герцена, Шоссейной, Видова, Дмитрия Шостаковича, Майской, Пионерской, проспекта Дзержинского и других.

Суд обязал оператора мусорного полигона в Новороссийске устранить нарушения:

Власти Новороссийска признали проблему с вывозом мусора и обвинили во всем непогоду. По данным мэра Андрея Кравченко, тяжелая техника не смогла подъехать к контейнерам, расположенным на обледеневших дорогах. Как отметил глава города, сложность с вывозом возникла и из-за припаркованных автомобилей, заблокировавших доступ к площадкам. 

Также ситуацию прокомментировал Южный региональный оператор по обращению с ТКО и сообщил, что в труднодоступных районах Новороссийска спецтехника может забрать мусор только после очистки дорог от наледи.

«Мы ведем адресную работу с УК и службами муниципалитетов для обеспечения доступности контейнерных площадок для спецтехники. Согласно СанПиН 2.1.3684-21 при температуре ниже +4 °C срок накопления отходов может составлять до трех суток. Тем не менее компания сохраняет ежедневный вывоз ТКО, за исключением труднодоступных мест», — заявил оператор.

Как писали Юга.ру, жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря.

