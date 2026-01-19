Топят снег и делятся адресами родников. Жители Ростовской области четвертые сутки живут без воды

Ростовская область

Десятки тысяч жителей Дона столкнулись с проблемами с водоснабжением

16 января министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила в своем телеграм-канале, что в городе Гуково и поселках Красносулинского района отключили водоснабжение из-за аварии на насосной станции. Когда вернут ресурс, она не уточнила.

19 января жители пожаловались в соцсетях, что уже четвертые сутки сидят без воды. По словам местных, в их домах закончились запасы питья, а в ближайших магазинах раскупили почти все пятилитровые бутылки.

Антонина Пшеничная заявила, что в пострадавшие районы организовали подвоз воды. Однако, как отмечают местные, жидкости на всех не хватает, а на заявки администрация Гуково и местный водоканал не отвечают.

Сейчас горожане топят снег и делятся в чатах адресами родников. По словам жителей, они спрашивают об окончании ремонта у чиновников в соцсетях, но администрация отвечает отписками.

Собрали комментарии пользователей:

  • «Заявки не обрабатываются, подвоза нет, единицам только привезли воду! Такие морозы. Вы совершенно не компетентны и не в состоянии контролировать данную ситуацию».
  • «Четвертые сутки ни капли воды. Где машины, где график, на часы смотрели?»
  • «Одна водовозка на весь город».
  • «Вводите режим ЧС. Раздавайте воду хоть в бутылках. У людей нет питьевой воды вообще, в магазинах ее тоже нет. Снег топим».
  • «Воду развозят техническую, вероятно, из пожарных резервуаров! Ни дай Бог сейчас еще инфекции какой-нибудь начаться».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре при подключении новостроек к электричеству украли 73,6% энергии.

Водоснабжение Город ЖКХ Происшествия Ростовская область

