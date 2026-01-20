В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «Другие»

  • Кадр из трейлера к фильму «Другие» © Скриншот видео с Rutube-канала «НАВАРСКИЙ. Трейлеры»
В кинотеатре «Каро 8» 23 января пройдет спецпоказ фильма ужасов с Николь Кидман (18+)

Критик Кира Кац анонсировала на 23 января показ фантастического хоррора «Другие» режиссера Алехандро Аменабара. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

В попытке уберечь своих детей от ужасов Второй мировой войны Грейс скрывается с ними в уединенном особняке на отдаленном острове. Здесь, вдали от фронта, она надеется дождаться окончания боевых действий и возвращения мужа.

Вышел трейлер спортивной драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым:

Однако война — не единственная угроза, от которой приходится прятаться. Дочь и сын страдают редкой болезнью, обрекающей их на вечный полумрак. Любой луч прямого солнечного света для них невыносим. Когда в особняк нанимают трех новых слуг, им приходится подчиниться строжайшим правилам этого странного дома: все шторы должны быть плотно задернуты, комнаты погружены в вечные сумерки, а дверь в помещение нельзя открыть, пока не заперта предыдущая.

Главную роль исполнила Николь Кидман. «Другие» — лауреат восьми премий «Гойя», в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком Кирой Кац. Начало 23 января в 19:00. Билеты в продаже. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 января состоится спецпоказ фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года.

