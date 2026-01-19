В Краснодаре ребенок провалился в открытый люк по дороге в школу. Прокуратура проводит проверку

19 января телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре ученица пятого класса по дороге в школу по улице 75-летия Победы упала в открытый люк. Ребенок не заметил дыру под слоем снега.

Девочка смогла выбраться лишь благодаря помощи случайных прохожих, которые услышали ее крики о помощи. Очевидцы заявили, что рядом с колодцем идет стройка и ничего не огорожено.