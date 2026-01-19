В Краснодаре ребенок провалился в открытый люк по дороге в школу. Прокуратура проводит проверку
19 января телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре ученица пятого класса по дороге в школу по улице 75-летия Победы упала в открытый люк. Ребенок не заметил дыру под слоем снега.
Девочка смогла выбраться лишь благодаря помощи случайных прохожих, которые услышали ее крики о помощи. Очевидцы заявили, что рядом с колодцем идет стройка и ничего не огорожено.
В результате падения школьница получила телесные повреждения, однако за медицинской помощью семья не обратилась. Следственные органы устанавливают все детали случившегося.
Прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. Ведомство изучит соблюдение законодательства, гарантирующего охрану жизни и здоровья детей, а также норм, регулирующих работу жилищно-коммунального хозяйства.
