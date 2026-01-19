В Краснодаре ребенок провалился в открытый люк по дороге в школу. Прокуратура проводит проверку

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, Юга.ру
    © Елена Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 10-летняя школьница провалилась в канализационный люк, занесенный снегом

19 января телеграм-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре ученица пятого класса по дороге в школу по улице 75-летия Победы упала в открытый люк. Ребенок не заметил дыру под слоем снега.

Девочка смогла выбраться лишь благодаря помощи случайных прохожих, которые услышали ее крики о помощи. Очевидцы заявили, что рядом с колодцем идет стройка и ничего не огорожено.

Читайте также:

В результате падения школьница получила телесные повреждения, однако за медицинской помощью семья не обратилась. Следственные органы устанавливают все детали случившегося.

Прокуратура Прикубанского округа организовала проверку. Ведомство изучит соблюдение законодательства, гарантирующего охрану жизни и здоровья детей, а также норм, регулирующих работу жилищно-коммунального хозяйства.

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму.

Дети Здоровье Краснодар Происшествия Прокуратура Школьники

Новости

В Краснодаре разработали новые правила благоустройства. Общественники недовольны и требуют изменить их
Топят снег и делятся адресами родников. Жители Ростовской области четвертые сутки живут без воды
В Краснодаре открылась выставка художника Стаса Серова. Представлены новые работы на тему доброты и детских воспоминаний
В кинотеатрах Краснодара пожаловались на качество копий «Аватара 3»
С 20 января для въезда в Абхазию и другие страны детям понадобится загранпаспорт
В Краснодаре ребенок провалился в открытый люк по дороге в школу. Прокуратура проводит проверку

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Сегодня, 08:30
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
16 января, 18:01
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Реклама на сайте