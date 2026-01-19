В Краснодаре состоится премьера документального фильма об автономной велогонке на Байкале

В краснодарском «Подполье» 22 января покажут документалку о велопутешествии на Байкале. Вход на кинопоказ свободный (18+)

Телеграм-канал Baikal Bikepacking Race анонсировал на 22 января показ в Краснодаре документального фильма о первой автономной велогонки на Байкале. Лента покажет путешествие 37 участников, 29 из которых проходили путь в одиночку, а восемь — в парах. Они должны были преодолеть определенный маршрут за ограниченное время и как можно быстрее добраться до финиша, самостоятельно обеспечивая себя едой и водой, искать место для ночлега и ремонта велосипеда. Велогонка стартовала 20 июля 2025 года в Иркутске. Участникам предстояло преодолеть 611 км и шесть дорожных сегментов на Олхинском плато, Кругобайкальской железной дороге, Большой Байкальской тропе, в тайге, Тажеранских степях и на острове Ольхон.

Создатели рассказали, что в фильме зрители увидят встречу велосипедистов с медведем, сражение с ночной грозой, преодоление пути по размытым дорогам, ночлег под открытым небом на мысе Хобой. Отметим, что путешествие заняло шесть дней и 10 часов — последней финишировала единственная женщина, участвовавшая в одиночку. При этом семь гонщиков сошли с дистанции. Создатели подчеркнули, что фильм покажет путешествие от лица гонщиков и команды съемочной группы. Показ состоится 22 января в 19:30 в пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5 литер Ц. Вход свободный по регистрации.