В Краснодаре состоится премьера документального фильма об автономной велогонке на Байкале

Краснодарский край

Распечатать

  • Участники Байкальской автономной велогонки © Скриншот фото пользователя «Нешелковый путь» на «Яндекс. Дзен»
    Участники Байкальской автономной велогонки © Скриншот фото пользователя «Нешелковый путь» на «Яндекс. Дзен»

В краснодарском «Подполье» 22 января покажут документалку о велопутешествии на Байкале. Вход на кинопоказ свободный (18+)

Телеграм-канал Baikal Bikepacking Race анонсировал на 22 января показ в Краснодаре документального фильма о первой автономной велогонки на Байкале. 

Лента покажет путешествие 37 участников, 29 из которых проходили путь в одиночку, а восемь — в парах. Они должны были преодолеть определенный маршрут за ограниченное время и как можно быстрее добраться до финиша, самостоятельно обеспечивая себя едой и водой, искать место для ночлега и ремонта велосипеда. 

Велогонка стартовала 20 июля 2025 года в Иркутске. Участникам предстояло преодолеть 611 км и шесть дорожных сегментов на Олхинском плато, Кругобайкальской железной дороге, Большой Байкальской тропе, в тайге, Тажеранских степях и на острове Ольхон.

В Краснодаре запустили новый киноклуб:

Создатели рассказали, что в фильме зрители увидят встречу велосипедистов с медведем, сражение с ночной грозой, преодоление пути по размытым дорогам, ночлег под открытым небом на мысе Хобой. 

Отметим, что путешествие заняло шесть дней и 10 часов — последней финишировала единственная женщина, участвовавшая в одиночку. При этом семь гонщиков сошли с дистанции. 

Создатели подчеркнули, что фильм покажет путешествие от лица гонщиков и команды съемочной группы. 

Показ состоится 22 января в 19:30 в пространстве «Подполье» на улице Зиповской, 5 литер Ц. Вход свободный по регистрации

Как писали Юга.ру, 30 января в Краснодаре состоится спецпоказ фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года.

Афиша Велоспорт Город Кино Краснодар отдых Развлечения События Спорт

Новости

В Краснодаре состоится премьера документального фильма об автономной велогонке на Байкале
В Анапе «закипело» море — над водой поднялся туман и пар
«Это насмешка или эксперимент по выживанию?» В Краснодаре жители нескольких районов жалуются на холодные батареи в мороз
Чечня, Ингушетия и Дагестан названы самыми безопасными регионами России
В Сочи квартира с кухней на балконе возглавила рейтинг странных планировок жилья
Мусорный коллапс. Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
15 января, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Сегодня, 08:30
Переменная облачность, без осадков и до −9 °С
Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
16 января, 18:01
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете»
В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram

Реклама на сайте