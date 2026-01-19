Переменная облачность, без осадков и до -9 °С. Какой будет погода в Краснодаре и крае 19-21 января

Синоптики сообщили прогноз погоды на Кубани на 19-21 января

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Краснодаре и крае на 19-21 января.

19 января ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с с порывами 12-20 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 °С, днем -4…-9 °С. В горах ночью -12…-17 °С, днем -7…-12 °С.

На Черноморском побережье тоже переменная облачность и без осадков. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 20 м/с, в Новороссийске — до 22-27 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °С, днем -2-3 °С.

20 и 21 января на Кубани будет переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром, ветер до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-14 °С, днем -1…-6 °С. В горах ночью и днем -8…-13 °С. На Черноморском побережье переменная облачность и без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 °С, днем -4-4 °С.

Как писали Юга.ру, из-за морозов в парках Краснодара временно закрыли часть аттракционов.

