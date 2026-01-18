Ужасы Вьетнамской войны. В Краснодаре состоится спецпоказ фильма «Апокалипсис сегодня» 1979 года

В Краснодаре покажут оригинальную кинотеатральную «роуд-шоу» версию и культовой драмы Фрэнсиса Форда Копполы (18+)

Ленту в 1979 году снял режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Она получила премию «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 января специальный показ фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Зрители увидят оригинальную кинотеатральную «роуд-шоу» версию и культовой драмы об ужасах Вьетнамской войны.

В основе сюжета — миссия капитана спецназа Бенджамина Уилларда. Ему поручили найти в лесах Камбоджи и ликвидировать сошедшего с ума полковника Уолтера Курца.

Курц, дезертировавший из армии США, создал собственное псевдогосударство, командуя отрядом преданных ему местных жителей. По данным командования, он жестоко расправился с несколькими ценными для американских властей вьетнамскими агентами.

Показ состоится 30 января в 19:00 в кинотеатре «Монитор СБС». После просмотра состоится обсуждение ленты с лектором просветительского проекта Vita Nuova, кинокритиком Виктором Венгерским.