Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот видео из телеграм-канала объединенной пресс-службы судов Краснодарского края
    © Скриншот видео из телеграм-канала объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

В Краснодаре суд признал виновным учителя и оштрафовал на 20 тыс. рублей. Педагог еще раз извинился за сказанное

Предыстория. В ноябре 2025 в краснодарской школе № 61 в хуторе Ленина, учитель, приехавший из Дагестана, отругал детей за непослушание и оскорбил по национальному признаку, назвав русских людей «свиньями». 

В январе 2026 года учителя уволили. Дело взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, началась процессуальная проверка.

16 января пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Советский районный суд привлек бывшего учителя математики к административной ответственности. Его обвинили по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ). 

В суде Алигаджи Магомедов объяснил, что не хотел никого оскорбить и высказанное им выражение использовалось как пример, чтобы дети успокоились на уроке и вели себя порядочно. 

Также преподаватель пояснил, что его слова истолковали неверно, и еще раз извинился за ситуацию.  

«Я себе места не нахожу. Я на улицу выходить стесняюсь, в магазин. Я стесняюсь того, что люди подумают, что я честно это сказал», — заявил он на суде.

Читайте также:

Рассматривая дело, судья учел достижения Магомедова — он 30 лет проработал учителем, имеет множество поощрений. Также мужчина является участником боевых действий в Афганистане и Чечне и имеет боевые награды, в том числе медаль «За отвагу».

Суд признал преподавателя виновным. Учитывая возраст, состояние здоровья и раскаяние учителя, ему назначили штраф 20 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в июле в Чечне преподаватель школы хафизов бил детей палкой. Его уволили.

Дети Закон Краснодар Национализм Образование Правосудие Суд Школа Школьники

Новости

«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram
В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»
Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными
В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте