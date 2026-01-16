Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»

В Краснодаре суд признал виновным учителя и оштрафовал на 20 тыс. рублей. Педагог еще раз извинился за сказанное

Предыстория. В ноябре 2025 в краснодарской школе № 61 в хуторе Ленина, учитель, приехавший из Дагестана, отругал детей за непослушание и оскорбил по национальному признаку, назвав русских людей «свиньями».



В январе 2026 года учителя уволили. Дело взял под личный контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин, началась процессуальная проверка.

16 января пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Советский районный суд привлек бывшего учителя математики к административной ответственности. Его обвинили по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

В суде Алигаджи Магомедов объяснил, что не хотел никого оскорбить и высказанное им выражение использовалось как пример, чтобы дети успокоились на уроке и вели себя порядочно.

Также преподаватель пояснил, что его слова истолковали неверно, и еще раз извинился за ситуацию.

«Я себе места не нахожу. Я на улицу выходить стесняюсь, в магазин. Я стесняюсь того, что люди подумают, что я честно это сказал», — заявил он на суде.