Минтранс подтвердил строительство Юго-Западного обхода Краснодара. Сроки начала работ не известны
Глава Минтранса рассказал о строительстве 50 новых объездных дорог по России
16 января глава Минтранса Андрей Никитин сообщил ТАСС, что к 2030 году в России планируют построить не менее 50 новых объездных дорог населенных пунктов. Также он подтвердил, что возведение Юго-Западного обхода Краснодара начнется в «ближайшее время».
Напомним, что дорога станет продолжением Южного обхода и замкнет кольцо объездных трасс вокруг Краснодара. Четырехполосная магистраль протянется на 13,6 км. По прогнозам, к 2035 году ее интенсивность составит почти 15 тыс. автомобилей за сутки.
Предполагается, что проект обеспечит пропуск транзитного транспорта со стороны Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крыма, а также соединит трассы М-4 «Дон» и А-146 Краснодар-Верхнебаканский с дорогой А-289.
Запустить движение по Юго-Западному обходу планируют в 2030 году, а полностью закончить работы — в 2031 году.
