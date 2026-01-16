Минтранс подтвердил строительство Юго-Западного обхода Краснодара. Сроки начала работ не известны

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Глава Минтранса рассказал о строительстве 50 новых объездных дорог по России

16 января глава Минтранса Андрей Никитин сообщил ТАСС, что к 2030 году в России планируют построить не менее 50 новых объездных дорог населенных пунктов. Также он подтвердил, что возведение Юго-Западного обхода Краснодара начнется в «ближайшее время».

В Краснодаре в 2026 году на ремонт дорог потратят 805 млн рублей:

Напомним, что дорога станет продолжением Южного обхода и замкнет кольцо объездных трасс вокруг Краснодара. Четырехполосная магистраль протянется на 13,6 км. По прогнозам, к 2035 году ее интенсивность составит почти 15 тыс. автомобилей за сутки.

Предполагается, что проект обеспечит пропуск транзитного транспорта со стороны Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крыма, а также соединит трассы М-4 «Дон» и А-146 Краснодар-Верхнебаканский с дорогой А-289.

Запустить движение по Юго-Западному обходу планируют в 2030 году, а полностью закончить работы — в 2031 году.

Как писали Юга.ру, фирма-ремонтник Тургеневского моста в Краснодаре получила штраф 4,5 млн рублей за срыв сроков.

Автомобили Дороги Инфраструктура Краснодар Строительство Транспорт

Новости

«Почему одни проекты получают Каннских львов, а другие — нет». Краснодарское агентство Ruport запускает курс лекций по рекламе и маркетингу
«Мы должны стать первой страной в мире, которая полностью откажется от анонимности в интернете». В Госдуме объяснили частичную блокировку Telegram
В Краснодаре экс-директор детского центра забирал премии у педагогов. Мужчину приговорили к 3,5 годам колонии
Краснодарский суд оштрафовал учителя, который на уроке назвал русских «свиньями»
Погода в Краснодаре и крае: выходные в регионе будут заснеженными, морозными и ветреными
В Краснодарском крае определили места для крещенских купаний. Некоторые купели находятся на пляжах

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте