Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году
Кольцо объездных дорог вокруг Краснодара планируют замкнуть к 2031 году
29 мая «Интерфакс» со ссылкой на материалы ГК «Автодор» сообщил, что компания планирует возвести Юго-Западный обход Краснодара к 2031 году. Дорога станет продолжением Южного обхода.
Данный участок замкнет кольцо объездных дорог вокруг Краснодара.
Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей:
Четырехполосная дорога протянется на 13,6 км. Ее хотят открыть в 2030 году. По прогнозам, в 2035 году интенсивность трассы составит 14,8 тыс. автомобилей за сутки.
Предполагается, что проект обеспечит пропуск транзитного транспорта со стороны Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крыма, а также соединит трассы М-4 «Дон» и А-146 Краснодар-Верхнебаканский с дорогой А-289.
Как писали Юга.ру, власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской.