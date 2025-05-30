Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году

Краснодарский край

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  • © Фото Gutaper, freepik.com
    © Фото Gutaper, freepik.com

Кольцо объездных дорог вокруг Краснодара планируют замкнуть к 2031 году

29 мая «Интерфакс» со ссылкой на материалы ГК «Автодор» сообщил, что компания планирует возвести Юго-Западный обход Краснодара к 2031 году. Дорога станет продолжением Южного обхода.

Данный участок замкнет кольцо объездных дорог вокруг Краснодара.

Строительство трассы Краснодар — Кабардинка оценили в 276 млрд рублей:

Четырехполосная дорога протянется на 13,6 км. Ее хотят открыть в 2030 году. По прогнозам, в 2035 году интенсивность трассы составит 14,8 тыс. автомобилей за сутки.

Предполагается, что проект обеспечит пропуск транзитного транспорта со стороны Северного Кавказа и Ставропольского края в сторону Крыма, а также соединит трассы М-4 «Дон» и А-146 Краснодар-Верхнебаканский с дорогой А-289.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара выделили 115 миллионов рублей на проект реконструкции путепровода на Офицерской.

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Юго-Западный обход Краснодара обещают построить к 2031 году

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