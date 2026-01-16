В Дендрарии Сочи из-за ветра и снега рухнуло 50 деревьев. Пострадала и редкая сосна

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот фото из телеграм-канала МЦУ Сочи
    © Скриншот фото из телеграм-канала МЦУ Сочи

В парке «Дендрарий» в Сочи после снежного шторма упала сосна Жерарда, пальмы и другие деревья

15 января МЦУ Сочи сообщил, что сильный ветровал и снег нанесли ущерб парку «Дендрарий». Были вывернуты с корнем и сломаны более 50 деревьев, кустарников и пальм.  

В парке также рухнуло и единственное взрослое дерево 9-метровой сосны Жерарда, которая имеет научную ценность.

Сосна Жерарда — вид хвойных деревьев, известный с 1839 года. Эта сосна является эндемиком западных Гималаев и в природе растет лишь в нескольких регионах Афганистана, Пакистана, Индии и Тибета. Ее съедобные семена, известные как «чилгоза», ценный пищевой продукт, аналогичный кедровым орехам.

В Сочи погибла аллея пальм:

Специалисты «Дендрария» решили спасти дерево — корневая система пострадала не критично. Сотрудники парка провели кронирование — обрезку отдельных частей кроны для уменьшения парусности. Затем с помощью специальной техники дерево подняли и закрепили. 

Сейчас состояние сосны удовлетворительное — дерево сможет восстановиться и дальше жить в парке. 

Как писали Юга.ру, краснодарцам рассказали, куда жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки.

Парки Погода Растениеводство Сочи Экология

Новости

Роскомнадзор ввел новые ограничения против Telegram. Накануне власти говорили, что санкций пока не будет
Под Краснодаром браконьеры стреляли в лебедей. Одна птица погибла, второй провели операцию
В Дендрарии Сочи из-за ветра и снега рухнуло 50 деревьев. Пострадала и редкая сосна
В центре Краснодара на голову мужчине упала сосулька. Прокуратура начала проверку
Сбежавшую от домашнего насилия ингушку выпустили из полиции. СК возбудил дело против ее родственников
Еще 600 тыс. тонн мусора в год. Под Краснодаром откроют новый полигон

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Вчера, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Геленджик завалило снегом
Сегодня, 12:08
Геленджик завалило снегом
Показываем зимние кадры и нечищеные дороги
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Сегодня, 12:24
Еще 600 тыс. тонн мусора в год
Под Краснодаром откроют новый полигон

Реклама на сайте