В Дендрарии Сочи из-за ветра и снега рухнуло 50 деревьев. Пострадала и редкая сосна

В парке «Дендрарий» в Сочи после снежного шторма упала сосна Жерарда, пальмы и другие деревья

15 января МЦУ Сочи сообщил, что сильный ветровал и снег нанесли ущерб парку «Дендрарий». Были вывернуты с корнем и сломаны более 50 деревьев, кустарников и пальм.

В парке также рухнуло и единственное взрослое дерево 9-метровой сосны Жерарда, которая имеет научную ценность.

Сосна Жерарда — вид хвойных деревьев, известный с 1839 года. Эта сосна является эндемиком западных Гималаев и в природе растет лишь в нескольких регионах Афганистана, Пакистана, Индии и Тибета. Ее съедобные семена, известные как «чилгоза», ценный пищевой продукт, аналогичный кедровым орехам.