В Дендрарии Сочи из-за ветра и снега рухнуло 50 деревьев. Пострадала и редкая сосна
В парке «Дендрарий» в Сочи после снежного шторма упала сосна Жерарда, пальмы и другие деревья
15 января МЦУ Сочи сообщил, что сильный ветровал и снег нанесли ущерб парку «Дендрарий». Были вывернуты с корнем и сломаны более 50 деревьев, кустарников и пальм.
В парке также рухнуло и единственное взрослое дерево 9-метровой сосны Жерарда, которая имеет научную ценность.
Сосна Жерарда — вид хвойных деревьев, известный с 1839 года. Эта сосна является эндемиком западных Гималаев и в природе растет лишь в нескольких регионах Афганистана, Пакистана, Индии и Тибета. Ее съедобные семена, известные как «чилгоза», ценный пищевой продукт, аналогичный кедровым орехам.
В Сочи погибла аллея пальм:
Специалисты «Дендрария» решили спасти дерево — корневая система пострадала не критично. Сотрудники парка провели кронирование — обрезку отдельных частей кроны для уменьшения парусности. Затем с помощью специальной техники дерево подняли и закрепили.
Сейчас состояние сосны удовлетворительное — дерево сможет восстановиться и дальше жить в парке.
