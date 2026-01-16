В центре Краснодара на голову мужчине упала сосулька. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Кубани инициировала проверку после падения сосульки на голову одного из жителей

15 января пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что в Краснодаре в районе дома № 15 на улице Комсомольской сосулька упала на 40-летнего прохожего мужчину. В результате житель получил ушибы.

Пострадавшего доставили в Краснодарскую краевую больницу № 1. Спустя несколько часов после ЧП он находился в сознании в травматологическом отделении.