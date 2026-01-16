В центре Краснодара на голову мужчине упала сосулька. Прокуратура начала проверку
Прокуратура Кубани инициировала проверку после падения сосульки на голову одного из жителей
15 января пресс-служба прокуратуры Кубани сообщила, что в Краснодаре в районе дома № 15 на улице Комсомольской сосулька упала на 40-летнего прохожего мужчину. В результате житель получил ушибы.
Пострадавшего доставили в Краснодарскую краевую больницу № 1. Спустя несколько часов после ЧП он находился в сознании в травматологическом отделении.
В связи с происшествием прокуратура начала проверку. Сотрудник ведомства оценит действия управляющей компании, которая должна была своевременно чистить здания от снега и наледи.
После случившегося власти Краснодара напомнили об опасности сосулек. В МЦУ опубликовали памятку, а глава города Евгений Наумов рассказал о возросшей вероятности падения льда с крыш из-за повышения температуры.
Также мэр попросил управляющие компании и бизнес убрать сосульки. Он заявил, что еще в начале непогоды администрация направила письма, в которых было сказано о необходимости убирать тротуары от снега и сбивать лед с крыш зданий.
