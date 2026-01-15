380 тысяч рублей за четыре «квадрата». Сколько стоят кладовки в Краснодарском крае и Ростовской области?

Эксперты изучили основные показатели рынка кладовых помещений в Ростовской области, Краснодарском, Ставропольском крае и других регионах России в начале 2026 года

Средняя цена кладовой на Кубани составила 378 тыс. рублей, в Ростовской области — 353 тыс. рублей, на Ставрополье — 350 тыс. рублей. Это на 10–17% ниже среднероссийского показателя. Дороже всего кладовые стоят в Москве (1,5 млн рублей), Подмосковье (890 тыс.) и Санкт-Петербурге (749 тыс.). Самые доступные предложения — в Калининградской и Волгоградской областях (по 290 тыс. рублей).

При этом на юге продают в основном кладовые небольшой площади: в Ростовской области — 4,5 кв. м, в Краснодарском крае — 4,2 кв. м, на Ставрополье — 4 кв. м. Крупнее всего помещения в Приморском крае и Татарстане (по 6,2 кв. м), а также в Нижегородской области (5,4 кв. м). Самые маленькие кладовые — в Воронежской области (3,5 кв. м).

© Изображение сервиса Домклик

Рынок кладовых крайне неоднороден: это могут быть как запроектированные помещения в новостройках, так и переоборудованные подвалы или части складов. Однако тенденции общие. Количество ипотечных сделок на покупку таких объектов в 2025 году снизилось на 28,3% по сравнению с 2024 годом. При этом объем предложения к середине января 2026 года вырос на 40,5% относительно того же периода годом ранее. На это повлияла высокая ключевая ставка и общий рост цен на недвижимость. При этом с середины января 2025 года цена на кладовые увеличилась всего на 5%.

© Изображение сервиса Домклик

Как отметила Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка, в прошлом году отмечался рост спроса на покупку квартир, домов, а также кладовых помещений за собственные средства: так, с апреля по сентябрь их число удвоилось. На юге России лидерами традиционно остаются Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.

Методология

В основе исследования — данные объявлений о продаже кладовых в жилых комплексах и отапливаемых складов площадью до 10 кв. м в середине января 2025 и 2026 годов, а также статистика ипотечных выдач Сбера на покупку кладовых в 2024 и 2025 годах.