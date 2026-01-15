Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в пятницу, 16 января

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани первая рабочая неделя 2026 года завершится зимней погодой. Пятница ожидается снежной и холодной. Так, 16 января в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Прогнозируют дождь, мокрый снег, снег, местами сильный.

Ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах — до 20-25 м/с. Мокрый снег может налипать на провода и деревья. На дорогах — гололед. В отдельных районах возможен туман. В регионе действует штормовое предупреждение.

Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки:

Температура воздуха ночью — от -11 °С до -6 °С, днем — от -3 °С до 2 °С. В горах ночью мороз до -15 °С, днем — от -12 °С до -7 °С. На Черноморском побережье ночью — от -3 °С до 2 °С, днем — от -1 °С до 4 °С.

В Краснодаре 16 января прогнозируют дождь, мокрый снег и снег, гололед, налипание снега на проводах и деревьях. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — от -2 °С до -4 °С, днем — от -1 °С до 1 °С. 

Ранее Юга.ру писали, куда в Краснодаре жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки.

Город Краснодар Погода Черное море Штормовые предупреждения

Новости

В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности
Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму
Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается новый снегопад
Мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне
Рассказываем, куда в Краснодаре жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки
В 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Сегодня, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Сегодня, 15:02
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?
Погода в Краснодаре
Сегодня, 17:11
Погода в Краснодаре
В конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Реклама на сайте