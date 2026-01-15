Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани первая рабочая неделя 2026 года завершится зимней погодой. Пятница ожидается снежной и холодной. Так, 16 января в Краснодарском крае будет облачно с прояснениями. Прогнозируют дождь, мокрый снег, снег, местами сильный. Ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных районах — до 20-25 м/с. Мокрый снег может налипать на провода и деревья. На дорогах — гололед. В отдельных районах возможен туман. В регионе действует штормовое предупреждение.

Температура воздуха ночью — от -11 °С до -6 °С, днем — от -3 °С до 2 °С. В горах ночью мороз до -15 °С, днем — от -12 °С до -7 °С. На Черноморском побережье ночью — от -3 °С до 2 °С, днем — от -1 °С до 4 °С.

В Краснодаре 16 января прогнозируют дождь, мокрый снег и снег, гололед, налипание снега на проводах и деревьях. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — от -2 °С до -4 °С, днем — от -1 °С до 1 °С.