В пяти микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Где и когда?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Краснодарский экоцентр устраивает акции раздельного сбора вторсырья в разных микрорайонах города

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 и 18 января проведение акций раздельного сбора. Они пройдут в разных районах города. 

17 января акции состоятся:

  • в 11:00 в микрорайоне Славянском в ЖК «Светлоград» между магазином «Пятерочка» и детским садом на улице Красных Партизан, 1М;
  • в 12:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55. 

18 января акции пройдут:

  • в 11:00 в микрорайоне Фестивальном на улице Казбекской между домами № 12 и 14;
  • в 12:00 в микрорайоне Знаменском. Ориентир — конечная остановка автобуса №150а возле ЖК «Родные Просторы»;
  • в 13:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова, 2/1. 

Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута:

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.

Как писали Юга.ру, сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 25 января.

Город Краснодар Мусор События Экология

Новости

В России только за первые дни 2026 года цены выросли на 1,26%. Больше всего подорожали овощи
В пяти микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Где и когда?
В Крыму заметили большую стаю розовых фламинго. Они прилетели в поисках пищи
Мэрия Ставрополя отказалась присвоить скверу имя Михаила Горбачева
В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от домашнего насилия. Ее хотят выдать родственникам
«Дороги стали зоной повышенной опасности». Более 120 краснодарцев пострадали из-за снегопада и гололеда

Лента новостей

Реклама на сайте