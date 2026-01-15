В пяти микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Где и когда?
Краснодарский экоцентр устраивает акции раздельного сбора вторсырья в разных микрорайонах города
Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 и 18 января проведение акций раздельного сбора. Они пройдут в разных районах города.
17 января акции состоятся:
- в 11:00 в микрорайоне Славянском в ЖК «Светлоград» между магазином «Пятерочка» и детским садом на улице Красных Партизан, 1М;
- в 12:00 в микрорайоне Авиагородок на футбольном поле между домами на улице Дзержинского, 64/2 и Можайского, 55.
18 января акции пройдут:
- в 11:00 в микрорайоне Фестивальном на улице Казбекской между домами № 12 и 14;
- в 12:00 в микрорайоне Знаменском. Ориентир — конечная остановка автобуса №150а возле ЖК «Родные Просторы»;
- в 13:00 в микрорайоне Гидростроителей на улице Игнатова, 2/1.
Возле поселка Веселовка Темрюкского района волонтеры собрали 220 мешков мазута:
Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.
Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.
Как писали Юга.ру, сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 25 января.
