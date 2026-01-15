В пяти микрорайонах Краснодара пройдут акции раздельного сбора. Где и когда?

Экоцентр «Чистая среда» анонсировал на 17 и 18 января проведение акций раздельного сбора. Они пройдут в разных районах города.

Организаторы создали чаты по каждому району — там можно уточнить список принимаемого вторсырья и узнать подробнее об акции.

Также экоцентр ищет волонтеров, которые смогут помочь координаторам сбора. Желающие могут написать в чаты своих районов.