В России только за первые дни 2026 года цены выросли на 1,26%. Больше всего подорожали овощи

Инфляция в России с 1 по 12 января составила 1,26%. Это более чем вдвое превышает показатель за тот же период 2025 года

Росстат сообщил о размере инфляции с 1 по 12 января. За это время цены по стране выросли на 1,26%. При этом за столько же январских дней прошлого года стоимость товаров увеличилась на 0,62%, а за весь январь — на 1,23%. Сильнее всего в 2026 году успели подорожать на овощи: огурцы — на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%. Среди других продуктов значительно выросли цены на водку (+4,2%), мясные консервы (+1,4%) и свинину (+0,9%). Говядина, рыба и яйца в среднем подорожали на 0,7%.

По данным Росстата, стоимость иномарок увеличилась на 1,5%, а российских автомобилей — на 1,3%. Топливо тоже прибавило в цене — дизель на 1,3%, бензин на 1,2%. Цены на бытовую химию и средства гигиены поднялись в пределах 1%.

Также на 10,7% выросли тарифы на проезд в метро, а в наземном транспорте — до 5,4%. Стал дороже и отдых: поездки на Черноморское побережье прибавили в цене 8,6%, а цены в отелях выросли на 1-3%.

В сентябре 2025 года 90% россиян признали, что их доходы не успевают расти за ценами. 41% опрошенных фондом «Общественное мнение» заявили, что в течение года их зарплаты не увеличились, пока поднималась стоимость, у других 38% граждан доходы росли, но медленнее цен, у 11% — параллельно.



Напомним, что с 1 января 2026 года в России повысилась ставка НДС с 20% до 22%. Это приведет к еще больше росту цен на большинство товаров и услуг.