Мэрия Ставрополя отказалась присвоить скверу имя Михаила Горбачева

13 января «Коммерсантъ» сообщил, что администрация Ставрополя официально отклонила инициативу местных жителей по присвоению имени Михаила Горбачева одному из городских скверов. Решение озвучили в год 95-летия со дня рождения первого и единственного президента СССР.

В середине декабря 2025 года группа активистов во главе с Георгием Ляшовым установила самодельную табличку «Сквер Михаила Горбачева» на заброшенном пустыре в районе жилого комплекса «Белый город» на улице Доваторцев. Этот участок площадью полгектара, годами зараставший сорняком, расположен в микрорайоне на 20 тыс. человек.

Жители собрали подписи под обращением к городским властям с просьбой не только официально утвердить название, но и провести благоустройство территории. Обращения направили мэру Ивану Ульянченко, председателю городской думы Георгию Колягину, а также в Горбачев-фонд и Общественную палату Ставропольского края.