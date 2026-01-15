Мэрия Ставрополя отказалась присвоить скверу имя Михаила Горбачева
Городские власти Ставрополя отказались увековечить память первого президента СССР в названии сквера
13 января «Коммерсантъ» сообщил, что администрация Ставрополя официально отклонила инициативу местных жителей по присвоению имени Михаила Горбачева одному из городских скверов. Решение озвучили в год 95-летия со дня рождения первого и единственного президента СССР.
В середине декабря 2025 года группа активистов во главе с Георгием Ляшовым установила самодельную табличку «Сквер Михаила Горбачева» на заброшенном пустыре в районе жилого комплекса «Белый город» на улице Доваторцев. Этот участок площадью полгектара, годами зараставший сорняком, расположен в микрорайоне на 20 тыс. человек.
Жители собрали подписи под обращением к городским властям с просьбой не только официально утвердить название, но и провести благоустройство территории. Обращения направили мэру Ивану Ульянченко, председателю городской думы Георгию Колягину, а также в Горбачев-фонд и Общественную палату Ставропольского края.
Умер Михаил Горбачев:
Городская администрация ответила отказом. Чиновники указали, что в Ставрополе имена выдающихся личностей присваивают объектам только спустя 10 лет после их смерти. Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года, поэтому необходимый срок не истек.
Исключения из этого правила делают лишь для Героев Советского Союза, Героев России, а также почетных граждан Ставрополя и края, в число которых Горбачев не входит. Таким образом, для самого известного уроженца Ставрополья, лауреата Нобелевской премии мира, не сделали исключение.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре могут появиться новые улицы с именами Кобзона и Воржева.