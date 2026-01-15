Из аэропорта Краснодара уже сутки не могут вылететь 4 международных рейса

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краснодарцы пожаловались, что почти сутки не могут вылететь в Турцию, Грузию и Египет

14 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что из-за угрозы атаки БПЛА воздушная гавань снова не принимает и не отпускает самолеты. Из-за этого четыре международных рейса не смогли отправиться в пункты назначения.

Пассажиры почти сутки ждут, когда смогут вылелеть. Задерживаются два рейса в Анталью (Турция) и по одному в Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия).

  • © Скриншот с сайта www.krraero.ru
    © Скриншот с сайта www.krraero.ru

Читайте также:

В телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» появилось видео из аэропорта кубанской столицы. На нем женщина рассказала, что ее семья с маленьким ребенком должна была улететь в Египет 14 января в 16:20. Но рейс сначала задержали, а потом перенесли на 15 января. По ее словам, ни о каком размещении в гостинице речи не идет.

Как писали Юга.ру, 14 января в аэропорту Краснодара пассажиры ждали рейс в Уфу почти сутки. Прокуратура начала проверку.

Авиация Аэропорты путешествия Транспорт

Новости

Мэрия Ставрополя отказалась присвоить скверу имя Михаила Горбачева
В Москве задержали жительницу Ингушетии, сбежавшую от домашнего насилия. Ее хотят выдать родственникам
«Дороги стали зоной повышенной опасности». Более 120 краснодарцев пострадали из-за снегопада и гололеда
Из аэропорта Краснодара уже сутки не могут вылететь 4 международных рейса
В Краснодаре пройдет просмотр и обсуждение фильма «Земля Эльзы»
В кинотеатрах Краснодара покажут фильм «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе

Лента новостей

Реклама на сайте