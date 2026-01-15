Из аэропорта Краснодара уже сутки не могут вылететь 4 международных рейса
Краснодарцы пожаловались, что почти сутки не могут вылететь в Турцию, Грузию и Египет
14 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что из-за угрозы атаки БПЛА воздушная гавань снова не принимает и не отпускает самолеты. Из-за этого четыре международных рейса не смогли отправиться в пункты назначения.
Пассажиры почти сутки ждут, когда смогут вылелеть. Задерживаются два рейса в Анталью (Турция) и по одному в Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия).
В телеграм-канале «Краснодар | Телетайп» появилось видео из аэропорта кубанской столицы. На нем женщина рассказала, что ее семья с маленьким ребенком должна была улететь в Египет 14 января в 16:20. Но рейс сначала задержали, а потом перенесли на 15 января. По ее словам, ни о каком размещении в гостинице речи не идет.
Как писали Юга.ру, 14 января в аэропорту Краснодара пассажиры ждали рейс в Уфу почти сутки. Прокуратура начала проверку.