Из аэропорта Краснодара уже сутки не могут вылететь 4 международных рейса

Краснодарцы пожаловались, что почти сутки не могут вылететь в Турцию, Грузию и Египет

14 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что из-за угрозы атаки БПЛА воздушная гавань снова не принимает и не отпускает самолеты. Из-за этого четыре международных рейса не смогли отправиться в пункты назначения.

Пассажиры почти сутки ждут, когда смогут вылелеть. Задерживаются два рейса в Анталью (Турция) и по одному в Шарм-Эль-Шейх (Египет) и Батуми (Грузия).