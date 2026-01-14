В Краснодаре зафиксировали самую холодную ночь за зиму. Какая погода ждет Кубань в ближайшие дни?

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодаре и крае в ближайшие дни

Синоптик Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что ночь с 13 на 14 января стала самой холодной в Краснодаре с начала этой зимы. Температура воздуха опустилась до -15,3 °С.



Как передает краснодарский ЦГМС, до конца текущей недели погода на Кубани существенно не изменится. Край останется в «зимнем режиме». То есть, ночью с 14 по 15 января вновь ожидаются отрицательные температуры, а 15 и 16 января столбик термометра будет колебаться вблизи нулевой отметки.

Также с 15 января в Краснодарский край поступит новая волна осадков. В большинстве районов прогнозируют снег и мокрый снег, а в южных районах и на Черноморском побережье — дождь и дождь со снегом.



По данным синоптиков, 15-16 января на Кубани действует штормовое предупреждение. В регионе прогнозируют изморось в сочетании с ветром с порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах он усилится до 20-25 м/с. Мокрый снег будет налипать на провода и деревья, а на дорогах ожидается гололед.