В краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России

Писательница и литературовед 24 января проведет лекцию о постмодернизме (16+)

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 24 января лекцию «Постмодернизм и мы: в поисках смысла». Вместе с литературоведом и писательницей Настасьей Пономаревой гости узнают о постмодернизме в России

Постмодернизм — направление второй половины XX века, критически воспринимающее идейную определенность реализма и модернизма и отрицающее возможность поступательного общественного развития. 

Организаторы написали, что для многих постмодернизм кажется непонятным по сравнению с классическим искусством. Однако на это направление можно посмотреть иначе — как на «сообразный современной действительности способ найти гармонию»

Лекция будет вводной и позволит участникам прикоснуться к постмодернистской культуре России. 

Встреча пройдет 24 января в 18:30 в «Одном театре» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость билета — от 500 рублей. 

Как писали Юга.ру, в Художественном музее Краснодара 15 января открылась выставка «Театр камней».

