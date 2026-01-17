В краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России

Краснодарский «Один театр» анонсировал на 24 января лекцию «Постмодернизм и мы: в поисках смысла». Вместе с литературоведом и писательницей Настасьей Пономаревой гости узнают о постмодернизме в России

Постмодернизм — направление второй половины XX века, критически воспринимающее идейную определенность реализма и модернизма и отрицающее возможность поступательного общественного развития.

Организаторы написали, что для многих постмодернизм кажется непонятным по сравнению с классическим искусством. Однако на это направление можно посмотреть иначе — как на «сообразный современной действительности способ найти гармонию».