Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по количеству пенсионеров

Так, на Кубани живут 1,6 млн пенсионеров, в Москве — 3 млн, в Московской области — 1,95 млн.

13 января издание «РИА Новости» опубликовало данные статистики по количеству пенсионеров в разных регионах России. Большая часть пенсионного населения проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае — 16% от общего числа.

Также большая часть старшего поколения находится в Санкт-Петербурге (1,44 млн человек), Свердловской (1,25 млн человек) и Ростовской областях (1,15 млн человек).

Десятку городов по численности пенсионеров замыкают Тюменская (1 млн человек) и Челябинская области (978 тыс. человек). Меньше всего пенсионного населения на Чукотке и в Ненецком автономном округе — в каждом регионе менее 15 тыс. человек.