Краснодарский край вошел в топ-3 регионов России по количеству пенсионеров

Краснодарский край, Вся Россия

Кубань занимает третье место среди регионов с большим числом пенсионеров — 1,6 млн человек

13 января издание «РИА Новости» опубликовало данные статистики по количеству пенсионеров в разных регионах России. Большая часть пенсионного населения проживает в Москве, Московской области и Краснодарском крае — 16% от общего числа. 

Так, на Кубани живут 1,6 млн пенсионеров, в Москве — 3 млн, в Московской области — 1,95 млн. 

Также большая часть старшего поколения находится в Санкт-Петербурге (1,44 млн человек), Свердловской (1,25 млн человек) и Ростовской областях (1,15 млн человек). 

Десятку городов по численности пенсионеров замыкают Тюменская (1 млн человек) и Челябинская области (978 тыс. человек). Меньше всего пенсионного населения на Чукотке и в Ненецком автономном округе — в каждом регионе менее 15 тыс. человек. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Госдуме предложили россиянам выходить на пенсию на 10 лет позже, чтобы увеличить ее размер.

