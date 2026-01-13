ИНСИТИ и «АЛЮТЕХ» заключили соглашение о поставках алюминия для строительных объектов девелопера

Группа компаний ИНСИТИ и группа компаний «АЛЮТЕХ» объявили о старте стратегического партнерства

Соглашение о сотрудничестве закрепило договоренность о регулярных поставках алюминия для строительных объектов ГК ИНСИТИ. «Мы всегда выбираем надежных поставщиков, зарекомендовавших себя высокими стандартами качества и безупречной репутацией. Уверены, что наше сотрудничество с группой компаний «АЛЮТЕХ» сможет обеспечить гарантию еще более высокого качества наших проектов. Рад, что мы смотрим в одну сторону и наши компании ориентированы на высокий результат», — отметил учредитель ГК ИНСИТИ Роман Саркисов.

Стороны подчеркнули значимость подписания официального соглашения, закрепившего многолетнее плодотворное партнерство компаний.

«Рады подписанию официального соглашения с федеральным застройщиком. Это означает, что мы уверенно смотрим в будущее и строим надежные отношения и объекты. Для нас важна совместная работа вовлеченных команд — «АЛЮТЕХА» и ИНСИТИ. Уверен, мы успешно реализуем все задуманное, а наши отношения будут только развиваться», — сказал первый заместитель гендиректора ГК «АЛЮТЕХ» Владимир Архипов.

© Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ