Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 самых вежливых городов-миллионников в России
Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ рейтинга городов-миллионников России по индексу благодарности
Международный день «спасибо» — праздник вежливости и благодарности, который ежегодно отмечают 11 января. В декабре 2025 года Сбер и Аналитический центр НАФИ измерили «индекс благодарности» российских мегаполисов. В опросе поучаствовали 3516 человек из 16 городов-миллионников.
Эксперты выяснили, насколько охотно жители крупных городов благодарят друг друга, и рассчитали соответствующий индекс. Ростов-на-Дону вошел в число лидеров общероссийского рейтинга, заняв почетное третье место и уступив только Санкт-Петербургу и Казани. Краснодар оказался на 8-й строчке топа.
Исследование показало, что культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Большинство россиян (92%) легко говорят «спасибо» в бытовых ситуациях и при получении услуг. Так, 78% благодарят курьеров, 66% — коллег за помощь, 61% — того, кто придержал дверь, 52% — за оказание платных услуг.
В целом по России 81% опрошенных отметили, что в их семьях принято благодарить друг друга. Каждый третий опрошенный ассоциирует слово «спасибо» с зеленым цветом (34%). Реже благодарность связывают с желтым (19%), красным (13%), белым (12%) и синим цветами (6%).
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:
«У нас на Дону особая, душевная атмосфера. Благодарность здесь — это часть открытого южного характера. Для нас, как для банка, который ценит долгосрочные отношения с клиентами, это важный аспект. В Сбере мы одни из первых перешли от стратегии клиентоориентированности к стратегии человекоцентричности. Это подход, который ставит в центр внимания человека и его потребности. Мы относимся к каждому клиенту как к самому себе и ориентируемся на долгосрочные интересы человека, помогая их развивать и масштабировать. Наш бизнес строится вокруг людей, поэтому культура коммуникаций, содействия и благодарности становится ещё более значимым инструментом. И говорить «спасибо» не только словом, но и делом — наша добрая традиция благодаря программе лояльности «СберСпасибо».
Как писали Юга.ру, ранее Краснодар вошел в топ городов-миллионников с самым высоким средним чеком на кофе в заведениях, а также в тройку самых «просветленных» городов РФ.