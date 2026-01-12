Краснодар и Ростов-на-Дону вошли в топ-10 самых вежливых городов-миллионников в России

Международный день «спасибо» — праздник вежливости и благодарности, который ежегодно отмечают 11 января. В декабре 2025 года Сбер и Аналитический центр НАФИ измерили «индекс благодарности» российских мегаполисов. В опросе поучаствовали 3516 человек из 16 городов-миллионников.

Эксперты выяснили, насколько охотно жители крупных городов благодарят друг друга, и рассчитали соответствующий индекс. Ростов-на-Дону вошел в число лидеров общероссийского рейтинга, заняв почетное третье место и уступив только Санкт-Петербургу и Казани. Краснодар оказался на 8-й строчке топа.

Исследование показало, что культура благодарности в стране носит устойчивый и регулярный характер. Большинство россиян (92%) легко говорят «спасибо» в бытовых ситуациях и при получении услуг. Так, 78% благодарят курьеров, 66% — коллег за помощь, 61% — того, кто придержал дверь, 52% — за оказание платных услуг.

В целом по России 81% опрошенных отметили, что в их семьях принято благодарить друг друга. Каждый третий опрошенный ассоциирует слово «спасибо» с зеленым цветом (34%). Реже благодарность связывают с желтым (19%), красным (13%), белым (12%) и синим цветами (6%).