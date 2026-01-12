Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2032 году

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Рекордные 12-дневные новогодние выходные повторятся только в 2032 году. В 2027 выходных дней будет 11

12 января член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала ТАСС, что повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул ждут россиян только в 2032 году — тогда календарь и расстановка дней совпадет с 2026 годом. Ранее такие длинные выходные отмечались в 2013 году. 

В 2027 году каникулы продлятся 11 дней (с учетом 31 декабря 2026 года). Точное количество выходных дней правительство утвердит в конце года.

В среднем новогодние каникулы составляли 9-11 дней. Например, в 2025 году россияне отдыхали 11 дней, в 2024 году — 10 дней, а в 2023 году — 9 дней. 

Читайте также:

По Трудовому кодексу праздничные каникулы в России составляют 8 дней, а за счет примыкания обычных выходных и переноса выходных внутри года количество дней увеличивается. 

Общее количество выходных и праздничных дней в 2026 году — 118. Отметим, что из-за длинных новогодних каникул отдых на майские праздники будет короче — с 1 по 3 и с 9 по 11 числа. 

Как писали Юга.ру, в Сочи продали самый дорогой новогодний тур за 2,3 млн рублей.

Новый год отдых Праздники Работа

Новости

«Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка». Музыкальный театр Краснодара проведет месяц балетов Григоровича
«Снег послан нам с неба. Кто мы такие, чтобы его убирать?» Краснодарцы пожаловались на нечищеные дороги
В Краснодаре пройдут крещенские купания. Делимся списком адресов
Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2032 году
Roblox останется заблокированным в России. Роскомнадзор не видит причин снимать ограничения
Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей. Минприроды выяснило причину

Лента новостей

Реклама на сайте