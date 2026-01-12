Следующие 12-дневные новогодние каникулы ждут россиян в 2032 году

Рекордные 12-дневные новогодние выходные повторятся только в 2032 году. В 2027 выходных дней будет 11

12 января член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала ТАСС, что повторение рекордных 12-дневных новогодних каникул ждут россиян только в 2032 году — тогда календарь и расстановка дней совпадет с 2026 годом. Ранее такие длинные выходные отмечались в 2013 году.

В 2027 году каникулы продлятся 11 дней (с учетом 31 декабря 2026 года). Точное количество выходных дней правительство утвердит в конце года.

В среднем новогодние каникулы составляли 9-11 дней. Например, в 2025 году россияне отдыхали 11 дней, в 2024 году — 10 дней, а в 2023 году — 9 дней.