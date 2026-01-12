В России в 2025 году трафик публичных Wi-Fi-сетей вырос в 10,6 раз из-за отключений мобильного интернета

В России стали чаще пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Увеличилась и средняя длительность подключения к сети

12 января «Ведомости» со ссылкой на анализ оператора Hot-WiFi сообщили, что в 2025 году трафик публичных Wi-Fi-сетей в России увеличился в 10,6 раз по сравнению с показателями прошлого года. Речь идет о точках интернета в общественных местах — магазинах, ресторанах и других.

Так, в 2024 году трафик составлял около 1,3 млн ТБ, в 2025 году он вырос до 13,8 млн ТБ. Рост показателя связан с масштабными отключениями мобильного интернета в разных городах России.

Увеличение востребованности публичного Wi-Fi подтвердили и крупные провайдеры: у «Билайна» объемы трафика в общественных местах «существенно выросли», а МегаФон назвал точные цифры — рост поднялся на 59%.