В России в 2025 году трафик публичных Wi-Fi-сетей вырос в 10,6 раз из-за отключений мобильного интернета
В России стали чаще пользоваться Wi-Fi в общественных местах. Увеличилась и средняя длительность подключения к сети
12 января «Ведомости» со ссылкой на анализ оператора Hot-WiFi сообщили, что в 2025 году трафик публичных Wi-Fi-сетей в России увеличился в 10,6 раз по сравнению с показателями прошлого года. Речь идет о точках интернета в общественных местах — магазинах, ресторанах и других.
Так, в 2024 году трафик составлял около 1,3 млн ТБ, в 2025 году он вырос до 13,8 млн ТБ. Рост показателя связан с масштабными отключениями мобильного интернета в разных городах России.
Увеличение востребованности публичного Wi-Fi подтвердили и крупные провайдеры: у «Билайна» объемы трафика в общественных местах «существенно выросли», а МегаФон назвал точные цифры — рост поднялся на 59%.
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году:
Также аналитики отметили, что в 2025 году средняя длительность сессии подключения к публичному трафику увеличилась на 12,8% по сравнению с 2024 годом.
«Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал «проверить сообщения», а как полноценный доступ в интернет — для видео, работы и сервисов с высоким потреблением данных», — заявил технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов.
При этом увеличилась емкость общественных сетей. Ранее бизнес-клиенты выбирали роутеры, рассчитанные на подключение до 100 пользователей, сейчас же чаще устанавливают технику, которая обеспечивает работу нескольких тысяч устройств.
Как писали Юга.ру, в Госдуме заявили, что в РФ не будут блокировать VPN в 2026 году.