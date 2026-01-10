В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный снег, гололед и ветер до 35 м/с

Пресс-служба МЧС Краснодарского края сообщила о штормовом предупреждении на вечер 10 января, а также на 11 и 12 января.

В регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом и грозой и ветер до 25-35 м/с. В реках Апшеронского, Белореченского и Мостовского района, а также на юго-западной территории края и в реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.