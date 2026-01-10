В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный снег, гололед и ветер до 35 м/с

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

10, 11 и 12 января на Кубани прогнозируется ухудшение погодных условий

Пресс-служба МЧС Краснодарского края сообщила о штормовом предупреждении на вечер 10 января, а также на 11 и 12 января. 

В регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом и грозой и ветер до 25-35 м/с. В реках Апшеронского, Белореченского и Мостовского района, а также на юго-западной территории края и в реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. 

Сочи может снова накрыть мощный снегопад:

12 января ожидаются очень сильный снег, налипание снега на проводах и деревьях и гололед. 

В связи с этим, МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок, наблюдать за окружающей обстановкой и обращать внимание на СМС с предупреждениями о возможных ЧС. 

Как писали Юга.ру, 6 января снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе.

горы Краснодар МЧС Погода Штормовые предупреждения

Новости

Краснодарский книжный магазин объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату
В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный снег, гололед и ветер до 35 м/с
В аэропортах Краснодарского края задерживаются рейсы из-за ограничения на полеты и погодных условий в Москве
В Краснодаре и других городах 10 января с утра не работает мессенджер Telegram
Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан
Жители Каспийска в Дагестане почти неделю живут без воды и тепла. Прокуратура начала проверку

Лента новостей

Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
Вчера, 17:00
Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
О чем Юга.ру писали в 2025 году
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте