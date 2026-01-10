В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный снег, гололед и ветер до 35 м/с
10, 11 и 12 января на Кубани прогнозируется ухудшение погодных условий
Пресс-служба МЧС Краснодарского края сообщила о штормовом предупреждении на вечер 10 января, а также на 11 и 12 января.
В регионе ожидаются сильный дождь с мокрым снегом и грозой и ветер до 25-35 м/с. В реках Апшеронского, Белореченского и Мостовского района, а также на юго-западной территории края и в реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.
Сочи может снова накрыть мощный снегопад:
12 января ожидаются очень сильный снег, налипание снега на проводах и деревьях и гололед.
В связи с этим, МЧС рекомендует воздержаться от дальних поездок, наблюдать за окружающей обстановкой и обращать внимание на СМС с предупреждениями о возможных ЧС.
