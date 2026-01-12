«Угрожал всех уничтожить и перестрелять». Замглавы Калининского района уволили за нецензурную брань в адрес спасателей
В Краснодарском крае скандал с матом и угрозами привел к отставке чиновника
10 января телеграм-канал Kub_Mash опубликовал видео, на котором первый заместитель главы Калининского района Андрей Антоненко высказывает угрозы в адрес спасателей. Он нецензурно угрожал «всех уничтожить и перестрелять».
Kub Mash связался с чиновником. Он не смог прокомментировать ситуацию, однако признался, что ролик видел.
Один из сотрудников Спасотряда в ходе этого конфликта обвинил Антоненко в нахождении в состоянии алкогольного опьянения.
Позже глава Калининского района Виктор Кузьминов сообщил, что уволил чиновника.
«Такое нарушение профессиональной этики муниципального служащего считаю недопустимым. Принял решение 12 января освободить Антоненко от занимаемой должности», — написал Кузьминов.
