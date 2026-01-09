Краснодарский край накрыла вторая в 2026 году магнитная буря. Как часто будет штормить в январе?

9 января на Земле зарегистрировали магнитную бурю. Ученые сделали предварительный прогноз штормов на месяц

По прогнозам ученых, в следующий раз магнитосфера Земли будет возбужденной с 17 по 19 января. 20 января ожидается магнитная буря G1, после которой с 21 по 23 января будет сохраняться геомагнитное возмущение. По предварительному прогнозу, следующая активность на Солнце прогнозируется 26 и 27 января, а с 28 января геомагнитная обстановка войдет в норму.

Лаборатория солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН сообщила , что 9 января на Земле произойдет слабая магнитная буря уровня G1. По данным «Яндекс.Погоды», она продержится до обеда.

2 января руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев рассказал, что в 2026 году будет много магнитных бурь. Основной причиной этого станут корональные дыры на Солнце, число которых заметно выросло.

Корональная дыра — это пролом на поверхности Солнца, через который в космос выходит поток заряженных частиц (солнечный ветер).