Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию
Сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 25 января
Администрация Краснодара сообщила, что жители могут сдать новогодние елки, сосны и пихты на переработку. Сделать это можно до 25 января.
Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча, пакетов и других посторонних предметов.
«Горы мусора с человеческий рост»:
Сотрудники «Мусороуборочной компании» намерены переработать собранные деревья в щепу, которую можно использовать как удобрение, подсыпку на полигонах ТКО, отсыпку дорожек в парках и в вольерных комплексах для животных.
Ранее Юга.ру писали о вреде искусственных елок и важности покупки живого дерева.
31 декабря, 13:42Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
31 декабря, 17:33Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
29 декабря, 16:00«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим