Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию

Администрация Краснодара сообщила, что жители могут сдать новогодние елки, сосны и пихты на переработку. Сделать это можно до 25 января.



Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча, пакетов и других посторонних предметов.