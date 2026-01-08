Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию

Краснодарский край

Сдать елки на переработку в Краснодаре можно до 25 января

Администрация Краснодара сообщила, что жители могут сдать новогодние елки, сосны и пихты на переработку. Сделать это можно до 25 января.

Для этого нужно вынести деревья к ближайшей контейнерной площадке для сбора отходов. Елки должны быть без игрушек, мишуры, скотча, пакетов и других посторонних предметов.

Сотрудники «Мусороуборочной компании» намерены переработать собранные деревья в щепу, которую можно использовать как удобрение, подсыпку на полигонах ТКО, отсыпку дорожек в парках и в вольерных комплексах для животных.

Ранее Юга.ру писали о вреде искусственных елок и важности покупки живого дерева.

Краснодар Мусор Новый год Растениеводство Экология

