В Краснодаре в рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до утра

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре в рождественскую после полуночи будут курсировать дежурные трамваи, троллейбусы и автобусы

Администрация Краснодара сообщила, что в канун Рождества жителей и гостей кубанской столицы ждет специальное ночное расписание движения общественного транспорта. Для обеспечения комфортного передвижения по городу после полуночи на маршруты выйдут дежурные трамваи, троллейбусы и автобусы.

Читайте также:

В праздничную ночь будут продолжать курсировать трамваи маршрутов № 5, 7, 8, 11, троллейбусы № 13 и 14, а также автобус № 2Е. Работа наземного транспорта продлится до раннего утра, примерно до 4:00-4:50.

Актуальное расписание с точным временем отправления рекомендуется уточнять по ссылке или телефону справочной службы +7 (861) 262-51-15.

Как писали Юга.ру, между курортами Ставрополья и аэропортом Минвод планируют запустить электричку за 1 млрд рублей.

Краснодар Общественный транспорт Праздники Рождество Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Улиссу» Джойса
В Краснодаре в кино покажут психологический триллер «Горничная» с Сидни Суини и Амандой Сейфрид
В Краснодаре в рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до утра
Снегопад обрушил крыши трех жилых домов в Белореченском районе
В Японском саду в парке «Краснодар» пройдет лекция об аниме для детей разного возраста
Более двух тысяч жителей Апшеронского района живут без света с 31 декабря

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте