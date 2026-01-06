В Краснодаре в рождественскую ночь общественный транспорт будет работать до утра

В Краснодаре в рождественскую после полуночи будут курсировать дежурные трамваи, троллейбусы и автобусы

Администрация Краснодара сообщила , что в канун Рождества жителей и гостей кубанской столицы ждет специальное ночное расписание движения общественного транспорта. Для обеспечения комфортного передвижения по городу после полуночи на маршруты выйдут дежурные трамваи, троллейбусы и автобусы.

В праздничную ночь будут продолжать курсировать трамваи маршрутов № 5, 7, 8, 11, троллейбусы № 13 и 14, а также автобус № 2Е. Работа наземного транспорта продлится до раннего утра, примерно до 4:00-4:50.

Актуальное расписание с точным временем отправления рекомендуется уточнять по ссылке или телефону справочной службы +7 (861) 262-51-15.