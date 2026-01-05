В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлена лавиноопасность
В горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируется лавинная опасность. МЧС просит не выходить в горы в снегопад и не ездить на автомобилях с летней резиной
МЧС России сообщило, что с 5 по 8 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея объявлена лавиноопасность. Она отмечается на территориях выше 1000 метров над уровнем моря.
Министерство просит жителей и гостей регионов соблюдать безопасность, не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями метеоусловий и избегать места возможного схода лавин.
Также с 5 по 6 января в горах Сочи выше 200 метров над уровнем моря сохраняется лавинная опасность. Она прогнозируется и на автодороге А-149 «Адлер — Красная Поляна».
По словам администрации города, все службы работают в оперативном круглосуточном режиме. Власти курорта просят гостей и жителей соблюдать меры безопасности и не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
Как писали Юга.ру, 31 декабря две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили.