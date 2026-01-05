В горах Краснодарского края и Адыгеи объявлена лавиноопасность

В горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируется лавинная опасность. МЧС просит не выходить в горы в снегопад и не ездить на автомобилях с летней резиной

МЧС России сообщило, что с 5 по 8 января в горах Краснодарского края и Республики Адыгея объявлена лавиноопасность. Она отмечается на территориях выше 1000 метров над уровнем моря.

Министерство просит жителей и гостей регионов соблюдать безопасность, не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями метеоусловий и избегать места возможного схода лавин.